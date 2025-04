Bolsa brasileira segue pânico mundial e cai com início do tarifaço

A Bolsa de Valores de São Paulo abriu em forte baixa hoje, assim como outros mercados acionários em todo mundo, mas oscilou durante a manhã desta segunda-feira. As ações despencam com a guerra comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que deixa os investidores cada vez mais pessimistas sobre a economia.

No câmbio, o dólar também subia forte em relação ao real.

O que está acontecendo?

Por volta de 11h10, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa, que caía 2,42% na abertura, voltou a oscilar entre ligeiras altas e baixas, subindo 0,39%, para 128.753 pontos. O dólar comercial tinha alta de 1,07%, subindo para R$ 5,899. O dólar para turistas seguia pelo mesmo caminho com valorização de 1,18%, para R$ 6,131.

Os investidores vêm que o crescente risco de recessão pode fazer com que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) corte os juros já em maio. Os mercados se movem rapidamente para precificar essas possíveis baixas nas taxas americanas. A demanda de investidores internacionais por dólares aumentou, fazendo várias outras moedas perderem valor.

Mundialmente, o índice VIX, conhecido como "índice do medo", saltava no horário 12%. O VIX mede a volatilidade do mercado acionário com base nos derivativos do S&P 500, um dos índices do mercado de ações americano. "A deterioração da confiança e os riscos de estagflação, que combinam inflação alta com baixo crescimento, passaram a entrar no radar dos analistas", diz Diego Costa, diretor de câmbio para o Norte e Nordeste da B&T XP.

O que fazer com as ações?

Antes das 11h, nenhuma ação do Ibovespa estava em alta. Apenas duas estavam estáveis: Automob (AMOB3) e Banco Pan (BPAN4). Todas as outras estavam no campo negativo.

As maiores quedas eram no setor de varejo. Casas Bahia (BHIA3), tinha tombo de 8,4%, para R$ 6,87, Pão de Açúcar (PCAR3), caindo 6,19%, para R$ 3,03 e Magazine Luiza (MGLU3), com baixa de 5,63%, para R$ 10,22.

Nesse momento, para o investidor médio e pequeno, não é hora de vender, nem de sair comprando. É o que diz Rodrigo Moliterno, diretor de renda variável da Veedha Investimentos. "É hora de acompanhar o desenvolvimento das notícias e ver para onde o mercado vai", afirma ele. O que tranquiliza, diz Moliterno, é que a queda do Ibovespa, neste momento, é mais suave que a de outros mercados internacionais.

Na Europa, por exemplo, o Stoxx 600 pan-europeu tinha baixa 3,8%, com todos os setores e principais bolsas sofrendo perdas significativas. O índice DAX da Alemanha caía 3,75%, recuando de uma perda de 10% no início da sessão, enquanto o CAC 40 da França desvalorizava 4%.

Acabou a fase de alta do Ibovespa? É muito cedo para dizer isso, diz Moliterno. "Vai depender do que acontecer em relação às tarifas, se haverá mais retaliações ou se haverá flexibilização", afirma ele.

Com Reuters