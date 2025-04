Kremlin considera queda dos preços do petróleo resultado de situação econômica global muito tensa

Por Dmitry Antonov

MOSCOU (Reuters) - Os preços do petróleo são um indicador muito importante para a saúde financeira da Rússia e as autoridades econômicas estão observando de perto a situação em torno dos preços mais baixos, que é "muito tensa", disse um porta-voz do Kremlin nesta segunda-feira.

O petróleo despencou 7% na sexta-feira, uma vez que a China aumentou as tarifas sobre os produtos dos Estados Unidos, intensificando uma guerra comercial que levou os investidores a precificar uma probabilidade maior de recessão. Na semana passada, o petróleo Brent e o WTI perderam 10,9% e 10,6%, respectivamente.[O/R]

As vendas de petróleo e gás natural são responsáveis por um terço das receitas do orçamento federal da Rússia.

As vendas caíram quase 10% no primeiro trimestre, para 2,64 trilhões de rublos (US$30,59 bilhões), em meio à queda dos preços globais do petróleo e ao fortalecimento do rublo.

"É claro que estamos monitorando de perto a situação, que atualmente se caracteriza como extremamente turbulenta, tensa e emocionalmente sobrecarregada", disse Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, em uma teleconferência diária com repórteres.

Ele associou a turbulência à decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas comerciais a países de todo o mundo.

"A situação na economia global... está muito, muito tensa e cheia de expectativas negativas, tanto na comunidade de especialistas quanto entre os participantes do mercado", disse ele.

Além do impulso de queda, o grupo de nações Opep+, que compreende a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, incluindo a Rússia, decidiu adiantar os planos de aumento da produção.

O banco central da Rússia disse na quarta-feira que os aumentos das tarifas dos EUA podem desacelerar a economia mundial, e os preços do petróleo podem ficar mais baixos do que o previsto por vários anos, como resultado da redução da demanda global.

"Nossas autoridades econômicas estão monitorando essa situação muito de perto e, é claro, estão fazendo e farão tudo o que for necessário para minimizar as consequências dessa tempestade econômica internacional para nossa economia", disse Peskov.