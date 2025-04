Premiê britânico promete reduzir barreiras comerciais com principais parceiros

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse nesta segunda-feira que o país lutará para garantir um acordo comercial com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, trabalhará com parceiros importantes em todo o mundo para reduzir as barreiras comerciais.

Starmer, que evitou algumas das respostas mais raivosas dos líderes mundiais ao plano tarifário do presidente dos EUA, Donald Trump, disse que as taxas são um "enorme desafio para o nosso futuro, e as consequências econômicas globais poderiam ser profundas".

"Manteremos a calma e lutaremos pelo melhor acordo com os EUA, e temos discutido isso intensamente nos últimos dias", disse ele aos trabalhadores em uma fábrica no Reino Unido.

"Mas também vamos trabalhar com nossos principais parceiros para reduzir as barreiras ao comércio em todo o mundo, acordos comerciais para o resto do mundo e defender a causa do comércio livre e aberto em todo o mundo."

(Reportagem de Sarah Young e Sam Tabahriti)