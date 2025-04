Comissário de comércio da UE diz que tarifas dos EUA atingem 380 bi de euros em exportações

LUXEMBURGO (Reuters) - As tarifas anunciadas na semana passada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão atingindo 380 bilhões de euros em exportações da União Europeia para a maior economia do mundo, disse o comissário de comércio do bloco, Maros Sefcovic, a repórteres nesta segunda-feira.

Ele acrescentou que a Comissão Europeia elaborou uma lista de contramedidas, que será enviada aos Estados membros da UE ainda nesta segunda.

"A votação está marcada para 9 de abril, com a lista final a ser adotada em 15 de abril, e as tarifas sobre os produtos entrarão em vigor nesse dia", disse ele.

Segundo o comissário, a UE começaria a cobrar uma primeira parcela de taxas sobre os produtos dos EUA a partir de 15 de abril e uma segunda onda a partir de 15 de maio.

A UE está impondo tarifas sobre os EUA em reação à decisão de Trump de impor tarifas sobre aço, alumínio e automóveis, bem como uma taxa fixa de 20% sobre outros produtos europeus.

(Por Phil Blenkinsop e GV De Clercq)