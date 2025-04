Tarifas de Trump deixam bancos centrais de países emergentes sem alternativas claras

(Reuters) - O anúncio de tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na semana passada estabeleceu um novo obstáculo para os bancos centrais de países emergentes, com muitos deles agora sendo forçados a fazer a difícil escolha entre apoiar a atividade econômica e manter suas moedas estáveis.

Até agora, economias como a Índia e a Indonésia adotaram uma abordagem cautelosa em relação aos cortes nas taxas de juros, com o objetivo de evitar os tipos de colapsos de mercado que abalaram suas economias nas últimas décadas.

Entretanto, algumas dessas preocupações com a estabilidade do mercado estão agora ficando em segundo plano, uma vez que as autoridades estão mais preocupadas com os fundamentos econômicos.

Segundo os analistas, isso significa que alguns bancos centrais de mercados emergentes podem cortar as taxas de forma mais agressiva do que o Federal Reserve.

"Acredito que esse tipo de reconfiguração das prioridades econômicas provavelmente significará que as moedas locais poderão enfrentar mais obstáculos neste ano, à medida que seus bancos apoiarem o crescimento por meio do afrouxamento da política monetária", disse David Chao, estrategista de mercado global para a Ásia-Pacífico da Invesco.

Isso significa que os bancos centrais da Ásia, pela primeira vez, poderiam estar afrouxando os juros antes do Fed, acrescentou Chao.

Historicamente, os mercados emergentes têm sido extremamente vulneráveis a divergências acentuadas nas taxas de juros em relação aos EUA, o que desencadeou a fuga de capitais, muitas vezes com consequências políticas e econômicas desestabilizadoras.

Os comentários do chair do Fed, Jerome Powell, que sugeriram que o banco central dos EUA não tem pressa em reduzir ainda mais os juros, mesmo com a queda dos mercados globais, pioraram a já abalada confiança dos investidores na semana passada.

Sem dúvida, muitos mercados emergentes, nas últimas décadas, tornaram seus sistemas mais resilientes, acumulando reservas cambiais, aumentando a vigilância do mercado e a disciplina fiscal.

As tarifas, entretanto, mudaram essa situação. Espera-se que o banco central da Índia reduza os juros em pelo menos 25 pontos-base nesta semana, embora as tarifas tenham aumentado as expectativas de um corte mais profundo e de mais 50 pontos-base em cortes durante o ano.

Os desafios para os mercados emergentes variam amplamente entre as regiões e em nível global.

A Indonésia, a maior economia do Sudeste Asiático, enfrenta restrições maiores em relação aos cortes de juros, com a rupia se aproximando de mínimas nunca vistas desde a crise financeira asiática de 1998, em parte devido às preocupações dos investidores com os planos de gastos do governo.

Na América Latina, onde a maioria dos países emergiu com tarifas comparativamente mais baixas, os bancos centrais têm, de modo geral, nos últimos meses e anos, se colocado à frente do Fed. Entretanto, os últimos acontecimentos limitarão ainda mais a margem de manobra.

O Brasil pode se encontrar em uma situação particularmente desafiadora ao tentar administrar as expectativas de inflação desancoradas depois que os planos de gastos do governo no ano passado fomentaram as preocupações fiscais, fazendo com que real atingisse uma mínima recorde.

O Banco do México, por outro lado, reduziu os juros no mês passado e alertou sobre o aumento da incerteza devido às tensões comerciais em meio a uma economia enfraquecida. O México não foi incluído na série de tarifas anunciadas por Trump em 2 de abril, mas ainda enfrenta tarifas de 25% anunciadas anteriormente sobre uma série de produtos.

"Se o crescimento for menor, os bancos centrais, dependendo se eles se preocupam com outra coisa, devem reduzir os juros. Mas isso pode ter um impacto sobre a taxa de câmbio que eles não querem", disse Aurelie Martin, da gestora de ativos Ninety One, acrescentando que espera que a Ásia e o México sejam os mais afetados.

"Muitos países provavelmente terão de enfrentar novamente o dilema de cortar ou aumentar a taxa de juros em uma recessão."

