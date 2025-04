Carro do Bryan: aceleramos o Toyota Supra 93 que rouba a cena pelas ruas

No episódio desta semana do programa Carona, o apresentador Jorge Moraes fala sobre um carro que ficou famoso no cinema e nos videogames: o Toyota Supra, esportivo icônico dos anos 1990.

Eternizado como o carro do personagem Brian O'Conner, interpretado por Paul Walker na franquia "Velozes e Furiosos", o Supra tem um exemplar em Recife, Pernambuco, que faz jus à história do esportivo japonês.

Trata-se de uma unidade de 1993, importada dos Estados Unidos pelo empresário Artur Berenstein. O modelo na cor vermelha mantém o motor 3.0 turbo de seis cilindros original, mas traz preparação para render 650 cv de potência.

O Carona também traz outro esportivo que é sonho de consumo de muitos brasileiros: o Audi RS3, versão de alta performance do A3 que retorna ao nosso mercado, agora baseado na quarta geração do compacto da marca alemã.

Disponível exclusivamente com carroceria sedã, o RS3 mantém o motor 2.5 turbo com cinco cilindros em linha disponibilizado em gerações anteriores, ajustado para entregar 400 cv de potência e 51 kgfm de torque.

Acoplado ao câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marchas, o novo RS3 é, segunda a Audi, capaz de acelerar de zero a 100 km/h em 3,8 segundos e de atingir velocidade máxima de 280 km/h.

A novidade é oferecida nas versões Sedan, com preço sugerido de R$ 659.990, e Track, por R$ 714.990 - os valores são de abril de 2025. A opção mais cara se diferencia pelos detalhes em fibra de carbono por dentro e por fora, além dos freios de carbono-cerâmica.

Além de contar as novidades do RS3, Jorge Moraes também mostra e pilota o A3 Sedan convencional, equipado com motor 2.0 turbo de quatro cilindros e 220 cv de potência.

Já o quadro Autosserviço fala da importância da bomba d'água nos veículos e da sua correta manutenção.

Responsável pela circulação do líquido de arrefecimento do motor e da respectiva turbina, em veículos sobrealimentados, o componente pode sofrer danos resultantes de um hábito muito comum: completar o líquido do radiador com água da torneira e sem o aditivo recomendado no manual do fabricante.

Tais danos, como ferrugem, são capazes de fazer o motor "ferver", elevando o risco de danos a uma série de outras peças - cujo reparo pode pesar bastante no seu bolso.

Por fim, no quadro Fala Carona, Moraes responde a perguntas da audiência sobre novidades e outros assuntos do mercado automotivo.