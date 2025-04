Saiba o que fazer ao receber mensagem de número desconhecido no WhatsApp

Diante da quantidade de golpes virtuais aplicados diariamente, receber uma mensagem de um número desconhecido é motivo de alerta. Pode ser alguém que conseguiu o seu telefone e ainda não está salvo na sua lista de contatos, mas também pode ser um golpista. O Comprova mostra como se proteger de golpes e quais ferramentas o WhatsApp oferece para que os usuários possam denunciar contas suspeitas ou se livrar de um grande volume de mensagens indesejadas.

O que fazer quando você recebe uma mensagem de um número desconhecido no WhatsApp?

Por que você deve tomar cuidado com números que não estão na sua lista de contatos: com tantos golpes virtuais sendo aplicados diariamente, uma mensagem de um número desconhecido é motivo de alerta. Pode ser uma pessoa que conseguiu o seu telefone com alguém e ainda não está salva na sua lista de contatos, mas também pode ser um golpista. Os números usados para aplicar golpes são variados, não têm um DDD ou sequência específica. Por isso, é importante desconfiar sempre antes de passar informações pessoais.

Como os golpistas abordam as pessoas: existem diferentes cenários. Você pode receber um simples "oi" de um contato que usa a foto de um amigo ou familiar, mas um número diferente do que aquele salvo na sua lista. Nesse caso, o golpista se justifica afirmando que a pessoa em questão precisou trocar de número. Na sequência, surge um pedido por dinheiro com urgência, geralmente via Pix. Outro tipo de golpe comum por números desconhecidos é a falsa oferta de emprego. Em muitas abordagens, o golpista pede para que a pessoa clique em links ou forneça informações pessoais, como data de aniversário ou número de cartão de crédito.

Que táticas eles usam para chamar a atenção: as propostas de trabalho contam com promessas financeiras elevadas, com poucas horas de trabalho e muitos benefícios. Já no caso de golpistas se passando por pessoas conhecidas, a mensagem tem um apelo emocional e de urgência.

Qual é o objetivo do golpe: geralmente, o mais comum é tirar dinheiro das vítimas.

Como se proteger:

Observe se o número está registrado em um país diferente ou se vocês não possuem grupos em comum.

Fique atento a erros gramaticais nas mensagens.

Caso o contato utilize uma foto de alguém conhecido, preste atenção se não há uma diferença na maneira de escrever habitual daquela pessoa.

Desconfie se a mensagem vem acompanhada de um pedido para clicar em um link ou baixar um aplicativo.

Analise se a conversa possui um tom alarmista, como o anúncio de que você ganhou um prêmio ou uma promoção, especialmente se a pessoa do outro lado da tela pedir o compartilhamento de dados pessoais.

A quem denunciar: o WhatsApp não disponibiliza um número de telefone para denúncias, mas oferece outros caminhos caso o usuário queira reportar uma conta suspeita ou se livrar de mensagens indesejadas.

O aplicativo oferece as opções de bloquear e denunciar contas suspeitas. Ao bloquear um número, você deixa de receber dele ligações, mensagens e atualizações de status. Para isso, é preciso ir até a página onde aparece a foto do contato e clicar em "bloquear". Uma vez bloqueado, a conversa ainda aparece na sua lista, mas o contato não tem acesso a sua foto ou informações de "visto por último" e "online". Para que a conversa desapareça da tela principal, você pode apagá-la ou arquivá-la.

Outra alternativa é bloquear e denunciar a conta ao mesmo tempo. Ao selecionar essa opção, além de deixar de receber mensagens daquela pessoa ou grupo, você encaminha para o WhatsApp as últimas cinco mensagens da conversa. Dessa forma, a empresa irá analisar se o denunciado violou ou não os termos de serviço da plataforma. Após o envio da denúncia, o denunciante não é contatado pelo WhatsApp nem notificado se o denunciado foi banido ou não do aplicativo de mensagens.

No próprio aplicativo, o usuário do WhatsApp pode bloquear e denunciar contas suspeitas. O usuário denunciado não é notificado sobre a identidade de quem enviou a denúncia ao WhatsApp (simulação feita em um aparelho que usa iOS).

Um terceiro mecanismo é o bloqueio de um alto volume de mensagens recebidas por números desconhecidos. Essa opção pode ser ativada ao acessar "configurações > privacidade > configurações avançadas". Com a medida ativada, o WhatsApp bloqueará mensagens de números desconhecidos quando elas ultrapassarem um volume determinado. Esse limite não é identificado pelo aplicativo. Os demais contatos ainda poderão enviar mensagens normalmente. Mas assim que a taxa de mensagens do número desconhecido voltar ao normal, a plataforma deixará de bloquear as mensagens.

Desconfiou que é golpe? O Comprova pode ajudar a verificar:

Este conteúdo foi investigado por Alma Preta. A investigação foi verificada por Folha de S. Paulo, O Popular e O Estado de S. Paulo. A checagem foi publicada no site do Projeto Comprova em 07 de abril de 2025.