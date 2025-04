Amanda Klein: 'Tarifaço' de Donald Trump cheira a naftalina

Na estreia do programa Mercado Aberto no Canal UOL, nesta segunda-feira (7), a apresentadora Amanda Klein declarou que o 'tarifaço' de Donald Trump, imposto pelos Estados Unidos aos países que são seus parceiros comerciais, cheira a naftalina.

Estamos em uma nova era, não necessariamente uma era de prosperidade, uma era com o cheiro de natalina e ecos do passado, mas precisamente no final do século XIX, início do século XX, quando as tarifas nos Estados Unidos eram altas e não havia globalização.

É difícil encontrar um paralelo histórico em que a decisão econômica de um único líder, no caso o 'tarifaço' de Donald Trump, tenha tido um efeito tão avassalador sobre os mercados. Na quinta e na sexta, as bolsas americanas acumularam cerca de seis trilhões de dólares em perdas, algo como três vezes o PIB do Brasil.

Amanda Klein

A apresentadora do UOL destacou os efeitos das ações de Trump na economia mundial, relatando que esta foi a pior semana desde o início da pandemia.

Foi a pior semana, desde março de 2020, quando o mundo fechava as portas por causa do início da pandemia. E não para por aí. Hoje, os índices europeus e asiáticos abriram numa sangria desatada.

Na bolsa de Tóquio, eles tiveram um circuit breaker, que é a interrupção das negociações, na bolsa de Seul também as negociações foram interrompidas no início do pregão, Hong Kong caiu mais de 13%, que é o pior desempenho em quase três décadas desde a crise asiática, das bolsas asiáticas em 1997.

E esse impacto não deve se restringir aos mercados. Estão em curso mudanças de ordem mais profunda na geopolítica mundial, nas alianças entre as nações e, possivelmente, na hegemonia americana.

Amanda Klein

'Tarifaço' de Trump causa risco de recessão mundial, alerta professor

O 'tarifaço' imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos seus países parceiros comerciais causa um grande risco de uma recessão mundial, alertou Lucas Ferraz, professor da FGV.

O grande risco que todos acabam correndo é de termos uma recessão mundial. E isso vai depender muito da reação dos outros países. A China já anunciou uma retaliação, 'tête-à-tête' de 34%, que foi o imposto anunciado dos Estados Unidos contra as exportações chinesas, somando-se aos 20% que já havia sido colocado.

A União Europeia também anunciou a retaliação. É possível que tenhamos desvios de comércio. Então isso tudo vai depender da escalada dessa guerra.

Lucas Ferraz

Assista ao trecho:

Economia dos EUA vive admirável mundo novo às avessas, diz Felipe Salto

Após os 'tarifaços' impostos pelo presidente Donald Trump, a economia dos Estados Unidos vive um admirável mundo novo às avessas, pontuou o colunista Felipe Salto, em referência ao famoso livro dos anos 30.

É uma espécie de 'Admirável Mundo Novo', como naquele livro do Aldous Huxley, lá dos anos 30, só que é às avessas, porque não tem nada de admirável e, na verdade, não tem nada de novo.

É uma volta ao passado, uma política quase mercantilista, do ponto de vista da fixação de maneiras tarifárias bastante expressivas para praticamente todos os parceiros comerciais relevantes dos Estados Unidos.

Felipe Salto

Assista ao trecho:

Veja a íntegra do programa: