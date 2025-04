Por que Bolsa de Tóquio suspendeu negociações? Veja o que é circuit breaker

O Japão acionou hoje o mecanismo conhecido como circuit breaker após a Bolsa de Tóquio desabar, no primeiro dia útil após entrar em vigor o 'tarifaço' do presidente americano, Donald Trump.

Como funciona o circuit breaker

O circuit breaker é um mecanismo de proteção adotado por bolsas de valores em todo o mundo. Ele interrompe temporariamente os pregões em momentos de queda acentuada, oferecendo um respiro ao mercado e evitando reações impulsivas.

No Brasil, a B3 aplica o sistema em três estágios, com base na variação do Ibovespa. Se a queda atinge 10%, as negociações param por 30 minutos. Se o índice recuar 15%, a suspensão dura uma hora. Em caso de perda de 20%, a interrupção pode ser por tempo indeterminado.

A medida visa conter o efeito manada e dar aos investidores tempo para reavaliar o cenário. Também permite que as corretoras ajustem sistemas e ordens automáticas, evitando distorções extremas.

Exemplos históricos

O circuit breaker já foi acionado em diferentes momentos de pânico nos mercados brasileiros. Durante a pandemia de covid-19, por exemplo, o mecanismo foi usado seis vezes em apenas oito sessões, entre os dias 9 e 18 de março de 2020.

Outro caso emblemático foi o chamado "Joesley Day", em 18 de maio de 2017. A delação do empresário Joesley Batista, que envolvia o então presidente Michel Temer (MDB), derrubou o Ibovespa e levou à suspensão temporária das negociações na B3.

Desde 1997, o mecanismo foi acionado em diversas crises que abalaram o mercado financeiro. Entre os episódios estão a moratória da Rússia (1998), a transição cambial no Brasil (1999) e a crise do subprime nos Estados Unidos (2008).

O que aconteceu hoje no Japão

O acionamento do circuit breaker ocorreu por volta das 8h45 (horário local). Os contratos futuros do índice Nikkei 225 despencaram mais de 8% em poucos minutos, levando à suspensão automática das negociações por 10 minutos.

O tombo foi impulsionado pela entrada em vigor de novas tarifas comerciais dos EUA. Trump anunciou uma sobretaxa de 24% sobre uma série de produtos japoneses, o que acendeu o alerta para uma nova rodada de tensões econômicas entre os países.

Mesmo após a pausa, o clima de instabilidade persistiu na Bolsa de Tóquio. O índice à vista acumulava perdas de cerca de 6% ao final da manhã, após uma queda inicial próxima de 9%.

* Com informações de matéria publicada em 09/03/2020.