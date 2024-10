Boulos x Nunes: qual o patrimônio declarado pelos candidatos de SP?

Ricardo Nunes e Guilherme Boulos disputam o segundo turno da eleição para prefeito em São Paulo, marcado para o dia 27 de outubro.

Veja, abaixo, quanto e o quê cada candidato declarou como patrimônio ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Guilherme Boulos (PSOL) - R$ 199.596,87

Patrimônio declarado por Boulos é de R$ 199.596, 87 Valor é quase dez vezes o registrado nas eleições de 2022, quando ele se candidatou a deputado federal.

Valor subiu com a inclusão da casa do deputado, localizada no bairro Campo Limpo. O imóvel na zona sul da capital estava no nome dos pais dele e foi transferido para o candidato no ano passado. Em 2022, a declaração incluía apenas um veículo Celta — carro que foi mote das campanhas que ele disputou desde 2018.

O psolista ficou com 50% da casa, o que equivale a R$ 171.758,00, segundo a declaração ao TSE. A outra metade do imóvel ficou com a companheira dele, Natalia Szermeta. Além da casa, Boulos informou ter uma aplicação bancária de CDB, no valor de R$ 11.876,87, um depósito de R$ 816 e, novamente, o Celta, declarado em R$ 15.146.

Ricardo Nunes (MDB) - R$ 4.843.350,91

Nunes declarou R$ 4.843.350,91 no registro de sua candidatura no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), protocolado no dia 11. O valor é semelhante aos R$ 4.836.716,54 declarados em 2020, quando Nunes concorreu a vice. Entre as duas eleições, o aumento foi de menos de R$ 7.000.

A declaração inclui 13 imóveis, que somam cerca de R$ 1,5 milhão. O mais valioso, segundo a declaração, é um apartamento de R$ 605 mil em Cidade Dutra, zona sul da capital, mas também há bens como um terreno de R$ 390 mil em Campinas (SP) e uma fazenda em Minas Gerais, declarada por R$ 105 mil. Também há um sobrado de R$ 228 mil e outros sete terrenos em Parelheiros, na zona sul de São Paulo.

O patrimônio declarado de Nunes variou pouco desde a entrada na política. Quando concorreu pela primeira vez a vereador, em 2012, ele informou uma lista de bens de R$ 4.248.354,47. Em doze anos, portanto, o patrimônio informado ao TSE aumentou 13,85%.