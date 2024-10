Kassab admite que nem mimando partidos Lula garante apoio à reeleição

Nem a concessão de ministérios e de emendas parlamentares pode garantir ao presidente Lula o apoio necessário para se reeleger em 2026, afirmou o presidente do PSD Gilberto Kassab em entrevista ao UOL News nesta terça (8).

No caso do PSD, a sigla controla três ministérios (Agricultura e Pecuária, Minas e Energia e Pesca e Aquicultura). Nas eleições municipais de São Paulo, porém, a sigla apoia Ricardo Nunes (MDB) na disputa contra Guilherme Boulos (PSOL), aliado de Lula.

Kassab admitiu que a falta de sintonia entre o governo federal e boa parte dos partidos que compõem seus ministérios pode acabar no lançamento de candidaturas alternativas à reeleição de Lula em 2026.

Poder pode. Vai depender da avaliação do presidente Lula no momento das definições, não é? É evidente que pode, são partidos que têm bons quadros.

Eu dou o exemplo do PSD. Nós temos no partido hoje um presidenciável que já se dispôs a examinar o assunto caso o partido queira ter um candidato, que é o Ratinho Júnior [governador do Paraná]. O partido gosta da ideia de tê-lo como candidato. Gilberto Kassab, presidente do PSD

Para o presidente do PSD, há também a possibilidade de apoio a candidatos de outras siglas de centro-direita.

Outros partidos também têm lá os seus presidenciáveis. Eu acho que essa análise é mais do que possível que aconteça, sim. Gilberto Kassab, presidente do PSD

Valdemar errou ao apostar em disputa Lula x Bolsonaro nas eleições, diz Kassab

O PSD se tornou a sigla com mais prefeitos eleitos no Brasil em 2024: 878 até o momento, já que ainda há as disputas de segundo turno. O PL, que projetava conquistar mil prefeituras, ganhou em 510 cidades. Para Kassab, houve um erro de avaliação de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, ao apostar na polarização entre Lula e Jair Bolsonaro para obter um bom desempenho nas urnas.

Valdemar talvez cometeu um erro. Ele entendeu que a nacionalização favoreceria o PL. Nessa eleição municipal, não prevaleceu a nacionalização. As pessoas querem saber do buraco da rua, da iluminação, do hospital, da creche e da escola nas quais os filhos estão. Esse foi o erro dele ao nacionalizar. Gilberto Kassab, presidente do PSD

Kassab: Tarcísio é a maior revelação política do Brasil nos últimos anos

Kassab rasgou elogios Tarcísio de Freitas (Republicanos), classificou o governador de São Paulo como "maior revelação política do país" e disse que o vê como uma liderança que desponta para a direita.

Hoje, cada vez mais, o Tarcísio assume um papel de liderança nessa direita com uma diferença: ele tem um diálogo muito bom com o centro e valoriza isso, haja vista a própria relação com o PSD. O MDB está apaixonado por ele. Não acredito que haverá choque com Bolsonaro.

Tarcísio tem mais facilidade para o diálogo, tem uma compreensão melhor da importância de respeitá-lo [do que Bolsonaro]. Isso o valoriza muito, abrindo seu círculo de alianças. Sempre tenho dito que a maior revelação política nos últimos anos no Brasil é o Tarcísio. Em pouco tempo, ele mostrou vocação para a vida pública. Gilberto Kassab, presidente do PSD

