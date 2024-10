Hezbollah diz apoiar esforços por cessar-fogo com Israel

BEIRUTE, 8 OUT (ANSA) - O grupo xiita Hezbollah afirmou nesta terça-feira (8) que apoia os esforços do Líbano para um cessar-fogo com Israel, que iniciou uma nova operação por terra contra o "Partido de Deus" no sul do país vizinho.

"Apoiamos os esforços políticos guiados pelo presidente Berri, que miram principalmente um cessar-fogo", disse em um discurso na TV Naim Qassem, vice-líder do Hezbollah, citando o chefe do Parlamento libanês, Nabih Berri.

Essa é a primeira vez que um dirigente do grupo xiita cogita em público uma trégua com Israel, que há cerca de 20 dias realiza ataques recorrentes no Líbano, em uma ofensiva que eliminou a maior parte do alto escalão do Hezbollah, incluindo o líder Hassan Nasrallah.

"Uma vez alcançado um cessar-fogo, a diplomacia poderia se ocupar de todas as outras questões", acrescentou Qassem. Por outro lado, o dirigente ressaltou que o movimento islâmico não vai "abaixar as armas" perante o "inimigo". "Nossas capacidades estão boas", declarou o vice-líder, embora Israel garanta que destruiu boa parte da infraestrutura militar do grupo.

Enquanto isso, as Forças de Defesa Israelenses (IDF) iniciaram uma nova operação terrestre "limitada e mirada" contra o Hezbollah na porção ocidental do sul do Líbano. As incursões por terra começaram em 30 de setembro, mas, até agora, se concentravam na parte oriental da fronteira.

A ação conta com o auxílio de uma divisão de reservistas das IDF, que se une a outros três batalhões permanentes envolvidos nas operações terrestres.

Além disso, Israel afirmou ter assumido o controle de um quartel do Hezbollah no sul do Líbano, onde um lançador de foguetes estaria pronto para disparar. O grupo xiita, por sua vez, lançou mais de 100 mísseis contra a cidade israelense de Haifa em cerca de meia hora, mas sem deixar mortos. (ANSA).

