Substância que potencializa o ganho de músculos custa menos de R$ 10

A massa muscular é um importante ativo para a saúde, beneficiando não apenas a vida em geral, mas também a terceira idade. A qualidade da massa magra está ligada ao bem-estar, ajudando a prevenir doenças cardiovasculares, conservando a capacidade funcional e mantendo o metabolismo ativo.

Para aumentar a massa muscular, muita gente utiliza suplementos, que podem variar bastante de preço. No entanto, há uma substância acessível (1 kg custa cerca de R$ 10 na internet), que pode potencializar a hipertrofia, especialmente quando combinada com creatina.

Pó branco que dissolve fácil

Imagem: Getty Images/iStockphoto

O bicarbonato de sódio se tornou um assunto em destaque no universo fitness, especialmente entre atletas de elite. Embora sua eficácia esteja comprovada em estudos, é fundamental destacar que a suplementação dessa substância traz benefícios em contextos específicos e quando administrada de maneira adequada, indicada por profissionais.

De acordo com a ISSN (Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva), aqueles que consomem doses de 0,2 g a 0,5 g por quilo de peso corporal antes de atividades de alta intensidade, como corrida, ciclismo, boxe e judô, podem experimentar vantagens significativas ao utilizar o bicarbonato.

Porém, a quantidade mais recomendada é de 0,3 g/kg, já que doses muita acima desse valor causam efeitos colaterais, principalmente gastrointestinais.

Benefícios e orientações

Em exercícios que são rápidos e muito intensos, seu corpo acumula muita acidez rapidamente. Nesse caso, substâncias que ajudam a neutralizar essa acidez (chamadas de tamponantes, como o bicarbonato) são muito úteis, porque ajudam a neutralizar essa acidez, permitindo que você continue se exercitando com alta intensidade por mais tempo.

Veja exemplos:

10 segundos: sem efeito;

30 segundos: sem efeito;

120 segundos: melhora significativa;

240 segundos: melhora significativa.

Isso é especialmente evidente em atividades de alta intensidade e curta duração, como HIIT, atletismo, lutas e futebol. O bicarbonato ajuda a neutralizar a acidez responsável pela sensação de "queimação", desconforto e fadiga nos músculos, facilitando o transporte de hidrogênio para fora deles quando em atividade.

A suplementação tem um porém: os benefícios trazidos pelo bicarbonato sofrem influência direta do horário de ingestão. Portanto, a substância deve ser utilizada no momento certo antes do treino/prova, para que ela traga efeito. Ou seja, a orientação de um nutricionista ou médico ainda é essencial para não errar e avaliar sua adequação e cuidados.

No geral, o ideal é consumir a substância de 90 a 120 minutos antes do treino, pois esse é o tempo que leva para o bicarbonato ser digerido e atingir a circulação, aumentando na concentração plasmática.

*Com informações de reportagem publicada em 04/06/2024