Ibovespa hesita na abertura após duas altas seguidas

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abria sem um viés claro nesta terça-feira, em dia de ajustes após duas altas seguidas, tendo encostado nos 130 mil pontos na véspera, com as ações do GPA entre os destaques negativos, enquanto Embraer figurava na ponta positiva.

Às 10h09, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação negativa de 0,08%, a 129.354,65 pontos. O contrato futuro do índice, que vence na quarta-feira, perdia 0,15%.

(Por Paula Arend Laier)