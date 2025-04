Josias: Parlamentares têm sangue nas mãos por crimes contra menores na rede

A omissão dos parlamentares na discussão sobre a regulamentação das redes sociais contribui de forma decisiva para casos de crimes contra menores na internet, analisou o colunista Josias de Souza no UOL News hoje.

Uma operação policial em sete estados investiga uma rede de crimes de ódio contra crianças e adolescentes na internet. A investigação começou em 18 de fevereiro, após um adolescente atacar com dois coquetéis molotov um homem em situação de rua que estava dormindo. Um homem filmou o crime e o transmitiu em tempo real em uma plataforma online.

Esses crimes praticados a partir de tramas engendradas nas redes sociais têm uma multiplicidade de cúmplices. Hoje, é impossível deixar de reconhecer que os parlamentares brasileiros e os responsáveis pelas plataformas digitais são cúmplices desses crimes. Todos trazem nas mãos o sangue dessas crianças que morrem a partir dessas tramas.

Essa ação resulta de uma investigação longa. Entre os crimes que estão sendo apurados, há uma tentativa de homicídio, indução ao suicídio, pornografia infantil, maus tratos a animais, apologia ao nazismo...

É desse tipo de crime que estamos falando, como dissemos ontem da menina que morreu no Distrito Federal inalando desodorante porque foi desafiada em um jogo irresponsável também difundido por meio das redes sociais.

Em 2023, havia sangue escorrendo pelas salas de aula no Brasil. O Congresso cogitou votar uma lei que levaria o Código Penal para dentro das redes sociais, mas não fez isso. Houve pressão das big techs, que resultou no engavetamento da proposta. O projeto já estava mofando havia quatro anos. Dizia-se que o projeto voltaria em duas semanas. Até hoje não voltou. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias criticou a lentidão e o lobby das grandes empresas de tecnologia para que o projeto de regulamentação das redes sociais fosse deixado de lado e esquecido nas gavetas do Congresso.

É muita cumplicidade. Enquanto isso, os crimes vão proliferando. Nem o sangue na sala de aula foi suficiente para impulsionar a votação desse projeto no Congresso lá atrás. Agora estamos assistindo a essa sequência de crimes.

Os parlamentares brasileiros têm sangue nas mãos. Não estamos falando de ideologia ou de proliferação de mentiras na internet, mas de crimes que levam à morte e resultam no desvirtuamento mental de crianças, que são instigadas a praticar suicídio.

Não há outra forma de lidar com o problema senão reconhecer que deputados e senadores no Brasil têm sangue nas mãos. Josias de Souza, colunista do UOL

