PESQUISA-Estrategistas preveem queda em rendimentos dos Treasuries apesar de turbulência tarifária

Por Sarupya Ganguly

BENGALURU (Reuters) - Os rendimentos dos Treasuries cairão, de acordo com estrategistas do mercado de títulos entrevistados pela Reuters, que afirmam que uma desaceleração econômica na esteira das tarifas abrangentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, obrigará o Federal Reserve a reduzir a taxa de juros.

O otimismo deles em relação ao desempenho dos títulos da dívida dos EUA ocorre à medida que as expectativas de inflação aumentam, criando hesitação entre autoridades do Fed em relação aos cortes de juros e à medida que quase metade dos entrevistados disse estar preocupada com o status de local seguro do mercado.

Uma forte liquidação na semana passada, impulsionada por hedge funds que desfizeram grandes apostas, elevou o rendimento do Treasury de 10 anos em mais de 70 pontos-base, atingindo uma máxima de quase dois meses, a 4,59%.

Embora o surpreendente recuo de 90 dias de Trump em relação às tarifas recíprocas, exceto sobre a China, tenha acalmado os mercados desde então, a confiança dos investidores se deteriorou consideravelmente. Alguns até têm especulado que um êxodo global em larga escala dos ativos dos EUA já pode estar em andamento.

Quase metade dos estrategistas entrevistados que responderam a uma pergunta extra, 15 de 32, disseram estar preocupados com o status de porto seguro dos títulos dos EUA. Isso se compara a pouco mais de um terço dos analistas de câmbio com preocupações semelhantes em relação ao dólar em uma pesquisa da Reuters realizada há duas semanas.

Apesar da demanda robusta em um leilão de notas de 10 anos na semana passada, vários dos principais bancos dos EUA emitiram alarmes semelhantes em seus comentários recentes sobre o mercado.

"As oscilações dramáticas (na semana passada) revelaram rachaduras no mercado de Treasuries que podem permanecer visíveis por algum tempo", escreveram estrategistas do Goldman Sachs em uma nota recente.

Ainda assim, mais de 50 estrategistas em uma pesquisa da Reuters de 10 a 15 de abril previram que o rendimento de 10 anos, atualmente em torno de 4,38%, cairá para uma mediana de 4,21% até o final de junho, antes de recuar para 4,14% em um ano. As previsões para 12 meses variaram de 3,40% a 5,00%.

Impulsionadas pelas tarifas, as expectativas de inflação do consumidor atingiram o valor mais alto em mais de 40 anos, o que efetivamente deixa o Fed de mãos atadas. Várias autoridades defenderam uma pausa na política monetária até que as perspectivas econômicas se tornem mais claras.

No entanto, os contratos futuros de taxas de juros estão prevendo três cortes pelo Fed neste ano, em comparação com um ou dois previstos no início do ano.

Os estrategistas de títulos parecem um pouco mais cautelosos - 60% dos entrevistados, 18 de 30, disseram que os riscos para suas previsões do rendimento de 10 anos estão inclinados para cima.