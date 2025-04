Executivo da Lego morre em acidente de esqui na Suíça

O vice-presidente da Kirkbi (holding do Grupo Lego), Michael Halbye, de 64 anos, morreu no último sábado após sofrer um acidente enquanto esquiava na Suíça.

O que aconteceu

Halbye esquiava na região de Verbier, nos Alpes suíços. Ele sofreu uma queda após sair da pista principal, foi resgatado de helicóptero e levado até o hospital, mas não resistiu. O executivo morreu em decorrência de hemorragias internas.

Ele estava no conselho administrativo da Kirkbi desde 2020 e foi nomeado vice-presidente da empresa em 2022. O presidente da Kirkbi, Thomas Kirk Kristiansen, lamentou a morte do colega, de quem era próximo: "Sentiremos falta de Michael como vice-presidente, mas, acima de tudo, como ser humano. Que a sua memória seja honrada".

Michael Halbye também era próximo da rainha Maria, da Dinamarca. "Recebi com profunda tristeza a notícia da morte repentina de Michael Halbye. Ele era uma pessoa com uma energia positiva rara, vasto conhecimento e um forte compromisso em fazer a diferença para aqueles que estão à margem da sociedade.", declarou a rainha em comunicado.

O executivo fazia parte do conselho da Fundação Mary, da rainha dinamarquesa. Em comunicado, a fundação afirmou que Halbye "teve um papel fundamental no desenvolvimento da fundação, trabalhando em estreita colaboração com a presidente da Fundação Mary, Sua Majestade a Rainha, e com a secretaria da instituição".