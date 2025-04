UE: regras de segurança alimentar estão fora de negociações comerciais com EUA, diz porta-voz

O porta-voz da Comissão Europeia, Olof Gill, afirmou que a principal autoridade da União Europeia (UE) está pressionando negociações para apaziguar a guerra comercial com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas que algumas regras do bloco europeu não estão em debate.

"Os padrões da UE, particularmente no que se refere à saúde e segurança alimentar, são sacrossantos", disse após o comissário de Comércio da UE, Maros Sefcovic, viajar para Washington para encontro com o representante comercial americano, Jamieson Greer, e o secretário de Comércio, Howard Lutnick.

Na reunião, as autoridades discutiram a proposta da UE para que ambos os lados eliminem tarifas sobre bens industriais - o chamado acordo tarifário zero por zero - e sobre cadeias de suprimentos para semicondutores e produtos farmacêuticos.

"Deixamos bem claro que queremos encontrar o melhor acordo possível, um acordo zero por zero. Isso abriria enormes oportunidades para as montadoras de ambos os lados do Atlântico, então vamos fechar esse acordo", acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires.