Amanda Klein: Trump cede à pressão de lobbies e favorece aliados

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cedeu à pressão dos lobbies após o tarifaço imposto no início do mês para favorecer seus aliados econômicos com isenção temporária de tarifas, afirmou a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje no Canal UOL.

Além da lógica econômica, há também aqui um sentido político subjacente. O de que empresários e setores, com enorme poder de pressão e lobby, tanto na Casa Branca como no Congresso, acabam levando a melhor.

São beneficiados por serem amigos do rei, amigos do Donald Trump, e ganham alguma isenção temporária de tarifas, enquanto outros são os perdedores dessa guerra comercial, desse regime do tarifaço porque não ganham os mesmos benefícios.

Amanda Klein

A apresentadora do UOL destacou novo recuo de Donald Trump, agora para a indústria automobilística americana, beneficiando assim seu amigo bilionário, Elon Musk.

Depois de anunciar um recuo temporário em relação às tarifas de produtos eletrônicos, Donald Trump ensaiou um outro recuo. Ontem, ele disse que anunciará uma medida semelhante, provavelmente de uma isenção tarifária temporária para a indústria automobilística americana. Isso faz sentido porque 50% dos automóveis vendidos nos Estados Unidos são importados, assim como 60% das autopeças.

Aliás, até o amigo Elon Musk, que tem a maior parte da produção da sua Tesla em território americano, também importa uma parte importante dessas autopeças. E elas cruzam as fronteiras entre Estados Unidos, Canadá e México dezenas de vezes até esses automóveis serem montados.

Então é absurdo imaginar que isso mudaria de uma hora para outra sem implicar um enorme aumento de custo para os fabricantes, que necessariamente seria repassado aos consumidores.

Amanda Klein

Diante de tantas incertezas, o mercado mundial segue navegando na escuridão. O presidente dos Estados Unidos já demonstrou ter novos alvos tarifários.

Sabemos desde já que o próximo alvo de Trump é o setor de eletrônicos, esse mesmo que ganhou um alívio temporário está na mira dele, assim como o farmacêutico.

Amanda Klein

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: