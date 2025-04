Citigroup tem lucro acima da estimativa com alta de 23% em receita de negociação de ações

Por Tatiana Bautzer e Arasu Kannagi Basil

NOVA YORK (Reuters) - O Citigroup informou nesta terça-feira que superou as estimativas de Wall Street para seu lucro do primeiro trimestre, uma vez que seus operadores colheram os frutos da volatilidade dos mercados, que impulsionou a atividade dos clientes.

Os lucros do terceiro maior credor dos Estados Unidos ecoaram os dos rivais, incluindo o JPMorgan Chase, o Bank of America e o Morgan Stanley, cujos resultados também foram impulsionados por uma negociação de ações mais forte.

Embora os lucros do setor tenham aumentado, os executivos alertaram que as políticas tarifárias dos EUA lançam uma sombra sobre as perspectivas econômicas.

"Continuamos ajudando nossos clientes a navegar em um ambiente incerto", disse a presidente-executiva do Citi, Jane Fraser, em um comunicado.

"Quando tudo estiver dito e feito, e os desequilíbrios comerciais de longa data e outras mudanças estruturais ficarem para trás, os EUA ainda serão a principal economia do mundo e o dólar continuará sendo a moeda de reserva."

As negociações de ações deram um salto nos primeiros três meses do ano, uma vez que os investidores refizeram seus portfólios durante um período de maior incerteza sobre as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, e o surgimento do modelo de inteligência artificial de baixo custo da startup chinesa DeepSeek.

A receita de mercados do Citi aumentou 12%, chegando a US$6 bilhões no trimestre, superando suas expectativas anteriores de um ganho percentual de um dígito. A receita de negociação de ações subiu 23%, impulsionada por uma maior atividade dos clientes.

A receita de renda fixa, um dos principais impulsionadores dos negócios de mercados do Citi, aumentou 8%, chegando a US$4,5 bilhões, impulsionada principalmente por taxas e moedas.

O lucro líquido do Citi cresceu 21%, chegando a US$4,1 bilhões, ou US$1,96 por ação, nos três meses encerrados em 31 de março. Wall Street esperava que o banco ganhasse US$1,85 por ação, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG.

Duas divisões recentemente reformuladas pela presidente-executiva apresentaram melhorias no primeiro trimestre. A unidade bancária, liderada pelo ex-executivo do JPMorgan Chase Viswas Raghavan, aumentou a receita em 12%, chegando a US$2 bilhões.

Os ganhos da unidade de banco de investimento do Citi aumentaram 14%, chegando a US$1,1 bilhão no trimestre, já que a instituição ganhou mais com a assessoria em acordos.

Na unidade de gestão de patrimônio dirigida pelo ex-executivo do Bank of America Andy Sieg, a receita aumentou 24%, atingindo um recorde de US$2,1 bilhões.

O Citi está passando por um esforço de vários anos sob a direção de Fraser para simplificar suas operações e melhorar os retornos, ao mesmo tempo em que tenta corrigir problemas regulatórios de longa data.