Aneel aprova redução tarifária média de 0,32% para consumidores da Companhia Energética do RN

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 15, o reajuste tarifário anual da Companhia Energética do Rio Grande do Norte, com redução de 0,32% para os consumidores da concessionária. O aumento valerá a partir do dia 22 de abril.

Na classificação por grupos de consumidores, haverá alívio de 0,30% na tarifa para os consumidores em alta tensão, como grandes empresas. Já os consumidores em baixa tensão ficarão com as tarifas reduzidas em 0,33%. Esse segundo grupo considera consumidores residenciais, rurais, iluminação pública, etc.

Pesaram no balanço para a revisão tarifária diferentes fatores. Houve aumento nos custos de encargos setoriais, aquisição de energia e distribuição. Por outro lado, houve baixa nos custos de transporte e de componentes financeiros.

A Companhia Energética do Rio Grande do Norte é sediada na cidade de Natal (RN) e atende aproximadamente 1,61 milhão de unidades consumidoras. O consumo de energia elétrica representa atualmente um faturamento anual na ordem de R$ 3,38 bilhões.