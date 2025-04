Jovem italiano que será primeiro santo millennial era "criança comum", diz mãe

Por Joshua McElwee

ASSIS, Itália (Reuters) - Carlo Acutis, um garoto italiano nascido na Reino Unido que construiu sites para divulgar sua fé, será proclamado o primeiro santo da geração millennial pela Igreja Católica neste mês, elevando-o ao mesmo nível de Madre Teresa e Francisco de Assis.

Não há dúvida de que ele era especial, disse sua mãe, Antonia Salzano Acutis, à Reuters. Mas em muitos aspectos, disse ela, ele era como qualquer outro adolescente.

Acutis -- que aprendeu várias linguagens de programação e desenvolveu sites para sua paróquia e para a Igreja em geral -- morreu de leucemia aos 15 anos em 2006.

À medida que sua reputação de devoção crescia e ele avançava no caminho oficial para a santidade, seu corpo foi transferido para a cidade montanhosa de Assis, no centro da Itália, de acordo com seus últimos desejos.

Lá, ele foi sepultado com um molde de cera de sua imagem colocado sobre o corpo, vestindo sua jaqueta esportiva, jeans e tênis. Desde então, multidões têm se reunido ao redor do caixão transparente.

Espera-se que dezenas de milhares de pessoas participem do serviço de canonização na Praça de São Pedro em 27 de abril. Autoridades do Vaticano esperam que o Papa Francisco -- que ainda está se recuperando de uma grave pneumonia dupla -- presida a cerimônia.

Mas, longe de toda a cerimônia e veneração, o que realmente tocava as pessoas era o fato de que ele viveu a mesma vida que outros adolescentes dos anos 2000 -- enfrentando dificuldades para se encaixar na escola, disse sua mãe.

"Carlo era uma criança comum como (as outras). Ele costumava brincar, ter amigos e ir à escola. Mas sua qualidade extraordinária era o fato de que ele abriu a porta de seu coração para Jesus e o colocou em primeiro lugar em sua vida."

"Ele usou essa habilidade para divulgar as boas novas, o Evangelho", acrescentou ela. "Ele queria ajudar as pessoas a ter mais fé, a entender que existe uma vida após a morte, que somos (peregrinos) neste mundo."

Ela disse que seu filho estava comprometido em ajudar as pessoas necessitadas. Ele pediu aos pais que fizessem doações para os pobres.

"Ele era muito severo consigo mesmo... Se eu quisesse comprar dois pares de sapatos, ele dizia: não, um é suficiente."

MILAGRES, ORAÇÕES

A reputação de Acutis cresceu ainda mais com o registro de milagres relatados após sua morte e atribuídos à sua intercessão com Deus.

As autoridades da igreja dizem que houve a cura de um menino brasileiro de 4 anos com uma grave malformação pancreática e de uma mulher costarriquenha de 21 anos que estava à beira da morte após um acidente de bicicleta.

As mães do menino e da mulher haviam orado a Acutis pedindo ajuda, disseram as autoridades do Vaticano.

"O mundo está (demonstrando) grande interesse por esse jovem", disse o bispo Domenico Sorrentino, que lidera a diocese católica de Assis. "Acho que isso está começando pelo sorriso dele."

"Quando estamos realmente convencidos de que somos salvos (por) Jesus, devemos ser alegres, devemos ser felizes", disse Sorrentino à Reuters. "Acutis consegue dar... aos jovens essa verdadeira imagem cristã."

As supostas relíquias de Acutis -- descritas como partes de suas roupas e até mesmo de seu corpo -- começaram a aparecer online, algumas delas à venda em sites de leilão, incluindo o eBay.

Sorrentino denunciou as vendas como "horríveis" e disse que pediu à polícia para confiscar os itens listados.

Os católicos usam essas relíquias como auxiliares de oração. Sua venda é proibida pela Igreja.

Em Assis, jovens fiéis disseram que vieram ver Acutis por sua conta, buscando inspiração e um exemplo.

"Senti uma grande emoção ao ver um menino mais jovem do que eu que viveu uma vida feliz... apesar de sua doença", disse Emanuele Iaquaniello, um jovem de 18 anos de Frosinone, uma cidade a sudeste de Roma.

"Ele era certamente um exemplo e um símbolo de força para todas as pessoas, não apenas para os adolescentes."

Lorenzo Dalia, também de 18 anos e de Monte San Giovanni Campano, disse que ficou emocionado ao ver o túmulo de um colega adolescente que se tornará santo. "Fiquei atônito ao ver uma fé tão grande nessa idade", disse ele.

(Reportagem de Joshua McElwee)