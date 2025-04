Brasileira é presa nos EUA acusada de 7 crimes sexuais contra uma criança

O Serviço de Imigração dos EUA e agentes do FBI prenderam uma brasileira em situação irregular e acusada de crimes sexuais contra uma criança em Massachusetts.

O que aconteceu

A brasileira, 53, foi presa no dia 20 de março, em Falmouth. Dois dias antes, o Tribunal de Justiça do distrito a indiciou por sete crimes: estupro de criança, negligência com criança, exposição indecente, atentado violento ao pudor e agressão física contra menor de 14 anos, atos não naturais com criança, estupro qualificado de menor e incesto.

Ela já foi presa anteriormente. Em setembro de 2007, a Patrulha da Fronteira dos EUA prendeu Ilma após ela entrar ilegalmente no país perto de Laredo, no Texas. Três meses após ser notificada pelos agentes, a mulher foi deportada para o Brasil.

Acusada teria voltado ao país mesmo depois da deportação. A Polícia de Imigração, no entanto, não sabe em que data e por quais meios ela deu entrada novamente nos EUA.

Com a prisão, o órgão transferiu a custódia dela para o Serviço de Delegados dos EUA. A brasileira deve também ser processada por reentrada ilegal após a deportação, explicou a corporação em comunicado publicado ontem.

O UOL tenta contato para localizar a defesa dela. Até o momento, não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.