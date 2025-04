Elefantes fazem círculo para proteger filhotes durante terremoto nos EUA

Um vídeo do zoológico de San Diego, nos Estados Unidos, mostra o momento em que elefantes africanos fazem um círculo para se proteger durante o terremoto que atingiu a cidade ontem.

O que aconteceu

Imagens mostram elefantes em alerta. Durante o primeiro tremor, Ndlula, Umngani e Khosi correm para se agrupar e cercar os elefantes mais novos, Zuli e Mkhaya, de sete anos, no chamado "círculo de alerta". Normalmente, os filhotes ficam no centro e os adultos para fora para defender o grupo.

Filhote macho que aparece no vídeo fica na borda do círculo, "querendo mostrar sua coragem e independência", explica curadora do zoológico. Enquanto isso, a elefante Khosi, que ajudou a criá-lo, é vista batendo repetidamente nas costas dele com a tromba. "É como se estivesse dando tapinhas para dizer: 'Está tudo bem, fique no círculo'", afirmou Mindy Albright, do San Diego Zoo, em entrevista à Associated Press.

Eles ficam juntos por vários minutos com as orelhas abertas e batendo, mesmo depois que o tremor para. Eles se reuniram de novo, cerca de uma hora depois, quando sentiram um tremor secundário. Quando estão em círculo, "eles meio que congelam enquanto reúnem informações sobre onde está o perigo", disse Mindy Albright.

Comportamento é uma resposta natural contra ameaças, explicou o zoo de San Diego. Em publicação no X, o zoológico afirmou que os elefantes estão seguros e voltaram à rotina normal.

Terremoto de magnitude 5,1 foi sentido de San Diego a Los Angeles, a 193 km de distância. Nas redes sociais, moradores compartilharam vídeos de casas e móveis tremendo, mas não há registro de feridos ou extensos danos materiais.