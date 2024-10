Veja a lista dos vereadores eleitos em Uberlândia em 2024

Uberlândia (MG) definiu hoje (6) os novos vereadores e vereadoras que irão representar os moradores da cidade pelos próximos quatro anos (veja lista abaixo). Os eleitores compareceram às urnas para definir os representantes que ocuparão as cadeiras da Câmara Municipal no mandato de 2025 a 2028.

Os números completos do pleito para prefeito e vereador em todas as cidades do País estão disponíveis no painel de apuração das Eleições 2024 do UOL.

No Brasil, os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, que leva em consideração não apenas os votos diretamente recebidos pelos candidatos, mas também o conjunto de votos nos partidos e federações.

Uberlândia (MG): veja os vereadores eleitos

Fabão (PV) - 14.596 votos - 4,15%

Carrijo (PP) - 6.998 votos - 1,99%

Neemias Miqueias (PODE) - 5.997 votos - 1,70%

Sgt Ednaldo (PP) - 5.856 votos - 1,66%

Anderson Lima (PODE) - 5.543 votos - 1,58%

Ronaldo Tannus (PSDB) - 5.342 votos - 1,52%

Dr Igino (PT) - 5.189 votos - 1,47%

Zezinho Mendonça (PP) - 5.064 votos - 1,44%

Janaina Guimarães (PL) - 5.050 votos - 1,44%

Sérvio Túlio (PSDB) - 4.930 votos - 1,40%

Antônio Augusto Queijinho (PSDB) - 4.744 votos - 1,35%

Abatenio (PP) - 4.542 votos - 1,29%

Adriano Zago (AVANTE) - 4.486 votos - 1,27%

Amanda Gondim (PSB) - 4.177 votos - 1,19%

Raphael Leles (UNIÃO) - 3.962 votos - 1,13%

Ivan Nunes (PP) - 3.952 votos - 1,12%

Professor Ronaldo (PT) - 3.895 votos - 1,11%

Delegada Lia Valechi (UNIÃO) - 3.766 votos - 1,07%

Professor Conrado Augusto (MDB) - 3.585 votos - 1,02%

Jair Ferraz (PP) - 3.345 votos - 0,95%

Angela do Postinho (SOLIDARIEDADE) - 3.135 votos - 0,89%

Gláucia da Saúde (PL) - 2.915 votos - 0,83%

Liza Prado (CIDADANIA) - 2.898 votos - 0,82%

Nei Borges (SOLIDARIEDADE) - 2.896 votos - 0,82%

Elinho da Academia (MOBILIZA) - 2.482 votos - 0,71%

Pezão do Esporte (DC) - 2.331 votos - 0,66%

Edinho Combate Ao Câncer (PMB) - 1.859 votos - 0,53%

No UOL, é possível acompanhar, com dados oficiais do TSE, a evolução dos votos em cada um dos candidatos na disputa até a definição dos eleitos.

Os resultados das Eleições 2024 ainda podem ser revistos por julgamentos de candidatos ou chapas pela Justiça Eleitoral. As decisões podem ocorrer, inclusive, após a diplomação dos eleitos.

Este conteúdo foi gerado pelo sistema de produção automatizada de notícias do UOL e revisado pela redação antes de ser publicado.