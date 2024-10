Sergio Hondjakoff, Cabeção de 'Malhação', não é eleito vereador no Rio

Sergio Hondjakoff (Cidadania) teve 456 votos e foi eleito suplente de vereador no Rio de Janeiro. Esta foi a primeira candidatura dele a um cargo político. Quando um candidato a vereador não obtém o número necessário de votos para ocupar uma cadeira na Câmara, permanece como suplente e pode assumir quando o titular se afasta por licença médica ou em casos de morte, cassação ou renúncia, por exemplo.

Quem é Sergio Hondjakoff

Cabeção de 'Malhação' foi seu personagem de maior sucesso na TV. Nascido em Nova York, o ator brasileiro de 40 anos também é cidadão americano e ficou mais conhecido pelo papel na novela adolescente entre 2000 e 2006. Solteiro, ele tem um filho de quatro anos, Benjamin, do relacionamento com Danielle Monteiro.

Sóbrio há dois anos, Sergio encarou uma batalha pública contra a dependência de drogas. Em 2022, ele fez uma live em que aparecia visivelmente alterado. Na transmissão, ele ameaçou o pai de morte com um bastão caso ele não lhe emprestasse R$ 1.000 para viajar a São Paulo. O incidente levou à internação do ator em uma clínica de reabilitação por 10 meses.

Retorno teve busca por trabalhos na TV e ativismo. Em janeiro, o ator anunciou nas redes às emissoras e produtoras audiovisuais que estava com a agenda aberta para trabalhos. Quatro meses depois, ele expressou à Folha seu desejo de embarcar no ativismo pela recuperação de usuários e até entrar para a política.

Acesso à estrutura de tratamento e recuperação para dependentes químicos foi sua principal bandeira de campanha. Em seu material, ele ainda defendia o acesso à arte, transporte e qualidade de vida como prevenção.

Passado tem trabalhos diversos e controvérsias

Repórter do Vídeo Show. Entre 2004 e 2005 e depois novamente em 2014, Hondjakoff integrou o elenco da atração.

Novelas na Globo e na Record. Desde sua saída de "Malhação" até 2009, ele se dedicou a papéis como coadjuvante em diversas produções.

Polêmica com armas. O ator compartilhou uma sequência de fotos em que aparece segurando uma arma e fazendo um gesto obsceno em 2013, além de um registro ao lado do rapper Thaíde. Os cliques foram apagados sem explicações, mas Sergio voltou a compartilhá-los em 2018, quando declarou que os registros eram parte do material de divulgação do filme "Soroche" (2017).

Carreira na música. Em 2014, Sergio se lançou como funkeiro em dupla com Dino Boyer após uma série de participações em shows do amigo. Juntos lançaram "Basta Tocar o Tamborzão".

Vida dos EUA. Em 2017, ele acabou deixando o país e passou a trabalhar como caixa em um restaurante em Nova York. Em entrevista ao "Extra", na época, disse que buscava aperfeiçoar o inglês e fazer uma desintoxicação da vida artística. Ele voltou ao Brasil meses depois.

Entre 2018 e 2019, Sergio retomou a carreira de ator na série "Impuros" (FOX) e, em seguida, no lançamento "Impuros - O Filme".

Estreia em realities. O ator ainda participou do reality "Made in Japão" comandado por Sabrina Sato na Record em 2020, mas acabou deixando o programa logo no início.