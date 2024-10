'Só publiquei': Marçal confirma que conhece dono da clínica de laudo falso

Do UOL, em São Paulo

O candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) disse na tarde deste sábado (5) que "só publicou" em suas redes sociais o prontuário médico falso que apontou surto psicótico grave e uso de cocaína do seu adversário na campanha Guilherme Boulos (PSOL).

O que aconteceu

"Eu recebi e publiquei. Quem emitiu que tem que falar [se o laudo é verdadeiro]", afirmou, dizendo que seu advogado, Tássio Renam, verificou a autenticidade do documento. O UOL entrou em contato com Renam. Caso haja resposta, o texto será atualizado.

Marçal disse não ter "nenhuma ligação com o laudo", e que não se arrepende de publicá-lo.

Ele também confirmou que é amigo de Luiz Teixeira da Silva Junior, administrador da clínica que aparece no documento forjado. Há fotos dos dois juntos nas redes sociais, e a esposa de Marçal, Carol, esteve em maio na clínica de Teixeira para uma aplicação de botox, mostram publicações.

O candidato do PRTB também declarou não ter medo que a Justiça Eleitoral impugne sua candidatura pela divulgação do documento falso.

Zero. Não tem nenhum delito nisso. A contraprova é dele. Aquele laudo dele é fraudulento. Pablo Marçal

No último debate entre os candidatos, Boulos mostrou um exame toxicológico negativo. Após Marçal divulgar o prontuário forjado, o candidato do PSOL disse que vai pedir a prisão do adversário. A PF investiga o caso.