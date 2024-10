Gisele Bündchen se transforma em Monica Vitti para ensaio

SÃO PAULO, 4 OUT (ANSA) - A top model brasileira Gisele Bündchen encarnou a atriz italiana Monica Vitti (1931-2022) durante uma campanha para a marca Zara.

"Me diverti muito interpretando Monica Vitti para as lentes do meu querido amigo Steven Meisel para a coleção especial de Stefano Pilati para Zara", contou a modelo em sua página no Instagram.

Vitti ficou conhecida como a "musa" do diretor Michelangelo Antonioni, com quem viveu um longo relacionamento amoroso.

Dentre os filmes mais famosos da dupla estão "A Aventura" (1960), "A Noite" (1961), "O Eclipse" (1962), "O Deserto Vermelho" (1964) e "O Mistério de Oberwald" (1981).

A atriz faleceu aos 90 anos, em sua cidade natal, Roma.

