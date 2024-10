Solanke retorna à seleção da Inglaterra após 7 anos

O atacante Dominic Solanke, principal contratação do Tottenham para a temporada, foi convocado nesta quinta-feira (3) pela seleção da Inglaterra pela primeira vez desde 2017, para os jogos de outubro da Liga das Nações da Uefa.

Solanke marcou três gols em seis jogos com os 'Spurs' desde que foi contratado por 75 milhões de euros (R$ 453 milhões na cotação atual) junto ao Bournemouth.

O jogador de 27 anos terá a companhia no ataque do capitão Harry Kane e de Ollie Watkins nos jogos contra Grécia (10 de outubro, em Wembley) e Finlândia (13 de outubro, em Helsinque).

O técnico interino da seleção inglesa, Lee Carsley, também convocou outras estrelas para compor a equipe: Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka, Jack Grealish e Cole Palmer.

A lista também tem o retorno do lateral Kyle Walker, que recuperou espaço no Manchester City, e deixou de fora mais uma vez o zagueiro Harry Maguire, do Manchester United.

- Lista de convocados:

Goleiros: Dean Henderson (Crystal Palace/ING), Jordan Pickford (Everton/ING), Nick Pope (Newcastle/ING)

Defensores: Trent Alexander-Arnold (Liverpool/ING), Levi Colwill (Chelsea/ING), Marc Guéhi (Crystal Palace/ING), Ezri Konsa (Aston Villa/ING), Rico Lewis (Manchester City/ING), John Stones (Manchester City/ING), Kyle Walker (Manchester City/ING)

Meio-campistas: Jude Bellingham (Real Madrid/ESP), Phil Foden (Manchester City/ING), Conor Gallagher (Atlético de Madrid/ESP), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest/ING), Angel Gomes (Lille/FRA), Kobbie Mainoo (Manchester United/ING), Cole Palmer (Chelsea/ING), Declan Rice (Arsenal/ING)

Atacantes: Anthony Gordon (Newcastle/ING), Jack Grealish (Manchester City/ING), Harry Kane (Bayern de Munique/ALE), Noni Madueke (Chelsea/ING), Bukayo Saka (Arsenal/ING), Dominic Solanke (Tottenham/ING), Ollie Watkins (Aston Villa/ING)

