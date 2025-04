Israel faz nova proposta de cessar-fogo em Gaza, mas perspectiva parece limitada

Por Nidal al-Mughrabi e Yomna Ehab e Jaidaa Taha

CAIRO (Reuters) - Atuando como mediador, o Egito apresentou uma nova proposta de Israel ao Hamas para um cessar-fogo em Gaza, informou a Al Qahera News TV, afiliada ao governo egípcio, nesta segunda-feira.

No entanto, um alto funcionário do Hamas disse que pelo menos dois elementos da proposta não foram aceitos.

Citando fontes, a Al Qahera informou que os mediadores aguardavam a resposta do Hamas. O Hamas disse em um comunicado no final do dia que estava estudando a proposta e que enviaria a resposta "o mais rapidamente possível".

O grupo militante reiterou sua principal exigência de que um acordo de cessar-fogo deve encerrar a guerra e garantir a retirada total de Israel da Faixa de Gaza.

Anteriormente, Sami Abu Zuhri, alto funcionário do Hamas, disse à Reuters que a proposta não atendia à exigência do grupo palestino de que Israel se comprometesse a interromper completamente as hostilidades.

Na proposta, Israel também pediu pela primeira vez o desarmamento do Hamas na próxima fase das negociações -- um ponto com o qual o grupo não concordará, disse Abu Zuhri.

"Entregar as armas da resistência... não está sujeito a consideração, muito menos discussão", disse.

Israel não comentou imediatamente sobre a proposta relatada.

O chefe do serviço de informações estatal egípcio disse à Al Qahera: "O Hamas sabe muito bem o valor do tempo agora e acredito que sua resposta à proposta israelense será rápida."

Israel reiniciou sua ofensiva no enclave em março, encerrando um cessar-fogo que entrou em vigor no final de janeiro.

A última rodada de negociações nesta segunda-feira no Cairo para restaurar o cessar-fogo e libertar reféns israelenses terminou sem nenhum avanço aparente, disseram fontes palestinas e egípcias.

O Hamas insiste que Israel se comprometa a acabar com a guerra e a retirar suas forças da Faixa de Gaza, conforme acertado no acordo de cessar-fogo de três fases que entrou em vigor no final de janeiro.

Israel disse que não encerrará a guerra a menos que o Hamas seja eliminado e devolva os reféns restantes mantidos em Gaza.

"O Hamas está pronto para entregar os reféns de uma só vez em troca do fim da guerra e da retirada do exército israelense" de Gaza, disse Abu Zuhri.

Desde o reinício da ofensiva militar, no mês passado, as forças israelenses mataram mais de 1.500 palestinos, segundo autoridades de saúde de Gaza. Centenas de milhares de pessoas foram deslocadas e um bloqueio foi imposto a todos os suprimentos que entravam no enclave.

Enquanto isso, 59 reféns israelenses permanecem nas mãos dos militantes. Israel acredita que 24 deles estejam vivos.

(Reportagem de Nidal Al Mughrabi, Yomna Ehab e Jaidaa Taha)