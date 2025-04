Peso argentino cai e ações se recuperam após redução de controles cambiais

Por Pranav Kashyap e Johann M Cherian e Shashwat Chauhan

(Reuters) - O peso argentino caía depois que o país flexibilizou seus controles cambiais, enquanto as ações e os títulos lideraram um rali em toda a América Latina, com mercados monitorando de perto qualquer desdobramento no cenário tarifário dos Estados Unidos.

O peso caía quase 10% e estava em 1.195 em relação ao dólar. A diferença entre a taxa oficial e a taxa do mercado paralelo diminuía acentuadamente, com a taxa de câmbio oficial recuando e as taxas paralelas subindo.

Esse declínio ocorreu após a introdução de um novo regime de taxa de câmbio, em que o banco central argentino afrouxou o controle sobre a moeda e o peso pôde flutuar livremente dentro de uma faixa de expansão gradual entre 1.000 e 1.400 pesos por dólar.

Os ativos no país tiveram ganhos generalizados, com investidores também animados com os acordos de empréstimos de bilhões de dólares assinados com credores internacionais, incluindo o Fundo Monetário Internacional.

O índice de ações Merval do país saltou mais de 4%, com a YPF subindo mais de 5% depois que a corretora HSBC elevou a recomendação da gigante petrolífera.

Os títulos em moeda forte se recuperaram em todas as categorias, com o vencimento em 2046 saltando cerca de 7 centavos de dólar, enquanto o fundo negociado em bolsa da Global X listado nos EUA subiu 5,8%.

"O anúncio de uma flutuação administrada dentro das bandas preenche dois requisitos importantes: primeiro, representa um grande passo em direção a uma moeda de livre negociação e, segundo, alivia temores de uma forte desvalorização da noite para o dia", disse Malcolm Dorson, gerente sênior de portfólio de mercados emergentes da Global X.