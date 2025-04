Equipe de comércio dos EUA faz progresso 'surpreendente' em negociações tarifárias, diz Hassett

A equipe de comércio do presidente Donald Trump fez progressos "surpreendentes" em negociações tarifárias com parceiros comerciais dos Estados Unidos, afirmou nesta segunda-feira, 14, o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hassett, em entrevista à FOX Business.

"Temos toda a equipe de comércio - inclusive os adjuntos - conversando com praticamente todos ao redor do mundo, e acho que já temos mais de dez acordos nos quais foram feitas ofertas muito boas, até impressionantes aos Estados Unidos", disse Hassett, acrescentando que o representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, o secretário de Comércio Howard Lutnick e o restante da equipe comercial de Trump "estão avaliando cuidadosamente se essas propostas são suficientemente boas".

A grande questão, acrescentou o assessor do presidente, é se o governo deve apresentar os acordos um por um ou de uma vez só.

Questionado sobre a possibilidade de a economia americana entrar em recessão neste ano, ele foi enfático. "Cem por cento não", respondeu, apontando para números de emprego "fortes" e o otimismo entre CEOs.

Hassett também descartou a possível ocorrência de insider trading (uso de informação privilegiada) na Casa Branca, especulação que surgiu após a decisão do presidente de suspender temporariamente as chamadas "tarifas recíprocas" com países que negociavam com os EUA. "Não houve insider trading na Casa Branca", respondeu.

"Mas posso dizer que, quando há grandes movimentos nos mercados, há pessoas que investigam para garantir que nada de errado esteja acontecendo. As questões serão investigadas pelas autoridades competentes, mas tenho certeza de que não têm nada a ver com a Casa Branca", acrescentou.