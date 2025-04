Auxílio Gás: nova rodada de pagamentos começa nesta terça-feira (15)

O governo federal libera a partir desta terça-feira (15) mais uma parcela do Auxílio Gás. O benefício atende 5,4 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único.

Como funciona e quem recebe

O pagamento do Auxílio Gás segue uma ordem escalonada. O depósito é feito a partir do último dígito do documento NIS, assim como ocorre com o Bolsa Família. O repasse é realizado bimestralmente, apenas em meses pares.

NIS Final 1: 15 de abril

15 de abril NIS Final 2: 16 de abril

16 de abril NIS Final 3: 17 de abril

17 de abril NIS Final 4: 22 de abril

22 de abril NIS Final 5: 23 de abril

23 de abril NIS Final 6: 24 de abril

24 de abril NIS Final 7: 25 de abril

25 de abril NIS Final 8: 28 de abril

28 de abril NIS Final 9: 29 de abril

29 de abril NIS Final 0: 30 de abril

O benefício é pago para famílias com renda mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo. Quem já recebe o Bolsa Família ou é beneficiário de outro programa de transferência de renda também pode solicitar o Auxílio Gás.

O valor corresponde a 100% do preço do botijão de gás de cozinha (GLP) de 13kg por residência contemplada. A média é calculada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em fevereiro, benefício foi de R$ 106 por domicílio.

Os benefícios são pagos em conta digital ou bancária. Caso a família não tenha uma dessas opções, será aberta uma poupança social digital. A validade da parcela do benefício do Programa Auxílio Gás é de 120 dias, contados da data em que foi disponibilizado o benefício.