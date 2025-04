Plano&Plano eleva vendas no 1º tri com menor preço médio

SÃO PAULO (Reuters) - A construtora Plano&Plano reportou nesta segunda-feira vendas líquidas 44,1% maiores no primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, em um total de R$855 milhões, montante que inclui participação societária nos projetos.

Foram mais de 3,9 mil unidades vendidas no período, um aumento de 29,7% em relação ao primeiro trimestre de 2024, com um preço de venda médio de R$235,8 mil, 4,5% menor que o valor médio de um ano antes, conforme prévia operacional.

Os lançamentos somaram cinco, um a mais em relação aos quatro dos primeiros três meses do ano passado, com o valor lançado totalizando R$1,18 bilhão, crescimento de 153% ano a ano, segundo o documento divulgado ao mercado.

O preço médio nos lançamentos da Plano&Plano, por sua vez, subiram 6,8% no trimestre em comparação com janeiro a março de 2024, para R$273,9 mil.

O indicador de velocidade de vendas (VSO) dos últimos 12 meses encerrou março em 52,6%, redução de 0,4 ponto percentual em relação ao observado no final de 2024.

A Plano&Plano também divulgou um consumo da caixa de R$142,7 milhões no primeiro trimestre, em função principalmente do que a companhia considerou ser "eventos pontuais", como o desembolso de R$55 milhões para aquisição de terrenos à vista e pagamento de dividendos a sócios não controladores.

