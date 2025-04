Ministério Público denuncia Marçal sob acusação de atacar honra de Tabata

O Ministério Público de São Paulo denunciou hoje o ex-candidato a prefeito Pablo Marçal (PRTB) sob a acusação de atacar a reputação da adversária Tabata Amaral (PSB) ao responsabilizá-la pelo suicídio do pai dela, quando a deputada tinha 18 anos.

O que aconteceu

Denúncia do MP foi enviada à Justiça Eleitoral. Segundo a Promotoria, o coach atribuiu à então candidata o abandono do pai no leito de morte para tentar descredibilizá-la perante o eleitorado paulistano.

Marçal comparou a história da própria família com a de Tabata. "Eu também tive um pai que foi alcoólatra, mas a família ajudou e ele deixou o alcoolismo. O pai dela, ela foi para Harvard e o pai dela acabou morrendo. Igual imagino o que ela pode fazer com o povo de São Paulo", afirmou o empresário ao ser sabatinado pela IstoÉ, em 4 julho. Ele repetiu a afirmação durante sabatina UOL/Folha, no dia 10 do mesmo mês.

Ministério Público pede reparação por danos morais, mas não menciona valores na denúncia. "A gravação audiovisual teve ampla repercussão e atualmente conta com mais de 850 mil visualizações, sem prejuízo das incontáveis divulgações na imprensa e nas redes sociais", afirmou o promotor Cleber Masson, responsável pela denúncia.

A conduta, cometida por meio da internet e com transmissão em tempo real, visava a fins de propaganda eleitoral. Ao imputar à vítima um fato determinado --abandono do pai em seu leito de morte Pablo almejava abalar a reputação de Tabata perante o eleitorado paulistano, angariando, em seu favor, votos que poderiam ser a ela destinados.

Cleber Masson, promotor eleitoral, em denúncia encaminhada à Justiça Eleitoral

Relembre o caso

"Ninguém se mata do nada", disse Marçal sobre a morte do pai de Tabata. "A família é responsável pelos seus. É papel de todo ser humano cuidar dos seus pais. Ninguém se mata do nada, ninguém entra no vício do nada. As pessoas que estão abandonadas nas ruas foram abandonadas pelas famílias. Não é por que ela decidiu 'amanhã eu vou morar na rua.' Ninguém começa a virar mendigo, ninguém é suicida de véspera", disse Marçal ao afirmar que a parlamentar abandonou o pai.

Tabata em resposta chamou Marçal de "cretino", em vídeo publicado nas redes sociais. "É uma falta de caráter absurda, é perverso, é nojento mesmo. É um assunto muito difícil. Vim aqui esclarecer para nenhum cretino vir usar a história do meu pai contra mim novamente", disse a deputada.