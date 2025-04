Tales: Aliados acreditam que cirurgia de Bolsonaro vai atrasar condenação

Bolsonaristas acreditam que a cirurgia realizada pelo ex-presidente ontem irá atrasar a sua condenação por tentativa de golpe de Estado pelo STF, afirmou o colunista Tales Faria na edição no UOL News.

Agora, o que os bolsonaristas dizem é que, e com razões médicas, inclusive, o Bolsonaro vai ficar internado muito tempo, e que isso vai acabar interferindo, de certa forma, na opinião pública, no processo contra ele, etc., e que a expectativa é de que essa operação evite ou atrase bastante a condenação do Bolsonaro.

O que tenho ouvido reservadamente dos bolsonaristas, é claro que ninguém admite publicamente, vai utilizar essa coisa, mas tem sido utilizado, a cada vez que teve uma situação importante para a campanha dele. Ele, de uma forma ou de outra, aproveitava para dar uma passada no hospital, etc.

Tales Faria, colunista do UOL

O boletim médico divulgado na tarde de hoje informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro apresenta boa evolução clínica, mantendo-se acordado na Unidade Terapia Intensiva, no DF Star, em Brasília.

Esta cirurgia é a sexta desde a facada que o ex-presidente sofreu na campanha eleitoral de 2018. Na avaliação dos médicos, a intervenção de ontem foi uma das "mais complexas" e a recuperação será lenta —será preciso esperar o intestino desinflamar e, neste primeiro momento, a nutrição será feita por meio da veia.

Tales Faria reafirmou que a situação médica de Bolsonaro, no entanto, irá ser usada politicamente em prol de sua campanha.

Essa que é a expectativa de que a operação vai ter reflexo — a expectativa dos bolsonaristas — vai ter reflexo no julgamento do Bolsonaro, na opinião pública e tudo isso. Infelizmente, ninguém deseja o mal de ninguém. Agora, o fato é que essas coisas são usadas politicamente. Infelizmente são usadas.

E, agora, como se está dizendo, a boca pequena é que o Bolsonaro vai ficar o maior tempo possível internado porque a doença existe e porque é bom para a campanha dele.

Tales Faria, colunista do UOL

A decisão da Primeira Turma que tornou réus o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete por tentativa de golpe de Estado foi publicada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sexta-feira (11). Na prática, a publicação marca o início formal da ação penal dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

