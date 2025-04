Lançamento de Mounjaro na Índia provoca onda de consultas sobre perda de peso

Por Rishika Sadam

HYDERABAD (Reuters) - O lançamento na Índia do Mounjaro, popular medicamento para perda de peso da Eli Lilly , provocou uma enorme onda de consultas sobre sua disponibilidade, com alguns médicos indianos recebendo centenas de ligações sobre o remédio, mostrou um levantamento da Reuters.

O levantamento realizado entre 18 médicos, pacientes e operadores de clínicas de emagrecimento ocorre após a entrada da farmacêutica norte-americana no mercado, à frente da rival dinamarquesa Novo Nordisk, em um país que deverá ter a segunda maior população de pessoas obesas ou com sobrepeso até 2050.

"Desde o lançamento do Mounjaro, observamos um aumento notável no interesse dos clientes", disse Suryansh Kumar, fundador da Elevate Now, prestadora de serviços de controle de peso sediada em Délhi.

A Elevate Now recebeu mais de 200 ligações em apenas uma semana sobre o Mounjaro, disse ele em um post nas redes sociais.

O lançamento do Mounjaro animou os pacientes indianos que dependiam de amigos, familiares ou fornecedores no exterior para obter esses medicamentos.

Vikram, morador de Bengaluru, um profissional da área médica de 57 anos que não quis que seu sobrenome fosse publicado para evitar o estigma do peso, obteve o medicamento em Dubai nos últimos oito meses. Ele perdeu mais de 23% de seu peso corporal.

"Será muito mais conveniente obtê-lo agora", disse ele.

A disponibilidade local também facilita a vida dos pacientes indianos que dependiam do mercado negro para obter medicamentos para perda de peso.

Muffazal Lakdawala, diretor de cirurgia do Sir H.N. Reliance Foundation Hospital, disse esperar que os pacientes que fizerem a mudança para o medicamento autorizado da Lilly paguem menos da metade do preço do mercado negro.

Ele também espera que a Lilly tenha uma vantagem inicial sobre o Wegovy da Novo, que tem o mesmo ingrediente ativo de seu medicamento para diabetes Ozempic, que é frequentemente usado para perda de peso, fora da indicação aprovada.

"Muitos de nossos pacientes que costumavam tomar Ozempic agora passaram a tomar Mounjaro devido à disponibilidade na Índia", disse Lakdawala à Reuters.

"CAUSANDO IMPACTO"

A Novo está procurando antecipar o lançamento planejado do Wegovy na Índia para otimizar a competição com a Lilly, disseram duas fontes à Reuters no início deste mês.

Os fabricantes de medicamentos genéricos da Índia também estão correndo para fabricar versões mais baratas do Wegovy em uma tentativa de abocanhar uma parte do crescente mercado de perda de peso, que os analistas da Nuvama estimam que chegará a 175 bilhões de dólares por ano globalmente até 2035.

A Novo também pode ter que fixar um preço mais competitivo para o Wegovy na Índia, depois que alguns observadores do setor, como a empresa de pesquisa de mercado Pharmarack, disseram que o lançamento do Mounjaro estava "causando impacto" no país asiático com seus preços.

O preço do Mounjaro, uma injeção semanal aprovada pelo órgão regulador de medicamentos da Índia, é de 4.375 rúpias (US$50,86) para um frasco de 5 miligramas e 3.500 rúpias para um frasco de 2,5 mg, suas doses mais baixas, disse a empresa à Reuters. Sua dose mais alta é de 15 mg.

Um paciente na Índia pode ter que gastar cerca de US$200 por mês ao tomar uma dose semanal de 5 mg, sujeito à prescrição médica.

O Mounjaro tem um preço de tabela de US$1.079,77 por mês nos Estados Unidos, embora o valor pago pelos pacientes dependa em grande parte de seu plano de seguro. O Zepbound, que tem o mesmo princípio ativo, tirzepatide, é o nome comercial da versão para perda de peso nos EUA, e o Mounjaro é vendido para diabetes no país.

A Lilly oferece frascos de 5 mg, 7,5 mg e 10 mg de Zepbound por US$499 ou mais para o suprimento de um mês, se os clientes pagarem à vista, sem qualquer envolvimento de terceiros.

O Manipal Hospitals, com sede em Bengaluru, registrou um aumento de mais de 20% nas consultas de pacientes sobre a disponibilidade de medicamentos para perda de peso, disse Abhijit Bhograj, endocrinologista consultor.

O aumento do interesse fez com que alguns médicos pedissem aos pacientes que buscassem mais informações antes de pedir o medicamento.

"É preciso haver uma conscientização mais ampla sobre o uso", disse o cirurgião bariátrico Amar Vennapusa, de Hyderabad, que recebeu mais de 100 ligações em dois dias após anunciar a disponibilidade do Mounjaro.

Keerthi Reddy, de 32 anos, que se submeteu a uma cirurgia bariátrica há alguns anos, tomou sua primeira injeção de Mounjaro esta semana na clínica de Vennapusa.

"Meus amigos e familiares que moram no exterior já experimentaram e viram bons resultados", disse Reddy à Reuters. "Eu estava esperando que ele estivesse disponível na Índia".

(Reportagem de Rishika Sadam e Almaas Masood em Hyderabad)