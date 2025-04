Assaí anuncia renúncia de CFO; Aymar Giglio Jr. atuará como interino

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Assaí informou nesta segunda-feira que seu atual diretor de tesouraria, Aymar Giglio Jr., passará a acumular o cargo de vice-presidente de finanças da companhia, após renúncia do atual CFO, Vitor Fagá de Almeida.

Almeida atuava ainda como diretor de relações com investidores, posto que será ocupado também de forma interina pelo diretor presidente do Assaí, Belmiro Gomes.

Aymar permanecerá na função não estatutária até a conclusão do processo de seleção de um novo diretor vice-presidente de finanças e de relações com investidores, disse o Assaí em fato relevante ao mercado. Ele está no cargo de diretor de tesouraria da rede atacadista desde 2021.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)