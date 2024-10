Quais candidatos Lula e Bolsonaro apoiam para prefeito de Campinas (SP)?

Cinco nomes estão na disputa pela prefeitura da cidade de Campinas nas Eleições 2024, segundo informações divulgadas na plataforma DivulgaCandContas, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

O prefeito e candidato à reeleição, Dário Saadi (Republicanos), e Pedro Tourinho (PT), estão tecnicamente empatados na disputa, de acordo com a pesquisa AtlasIntel, divulgada na última quinta-feira (26). Eles são seguidos por Rafa Zimbaldi (Cidadania), que tem 14%.

Em um cenário polarizado, o apoio dos dois principais nomes da política do país na atualidade pode ser determinante.

Quem Lula e Bolsonaro apoiam em Campinas?

Tourinho faz parte do que o Partido dos Trabalhadores chama de "Time do Lula". Nas redes sociais, o candidato a faz diversas publicações ao lado do presidente. "Meu compromisso é ser o prefeito das grandes parcerias e trabalhar pra valer!", escreveu em uma delas.

Do outro lado, o apoio de Jair Bolsonaro (PL) foi motivo de disputa. Apesar de o ex-presidente não ter declarado abertamente que apoiaria a candidatura de Saadi, o PL integra a coligação do prefeito à reeleição na cidade. Já Rafa Zimbaldi, ex-filiado do PL e abertamente apoiador de Bolsonaro, esperava um apoio que acabou não se concretizando.

Nas redes sociais, Saadi reforça sua imagem como aliado próximo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em publicação recente, ele declarou: "Tarcísio também tá do lado certo!".

Outros candidatos. Além de Saadi, Tourinho e Zimbaldi, completam as candidaturas para Campinas Wilson Matos (Novo) e Angelina Dias (PCO).