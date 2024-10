Juros estavam "fora de sincronia" antes de corte do Fed e luta contra inflação ainda não terminou, diz Barkin

Por Howard Schneider

WILMINGTON, Carolina do Norte (Reuters) - O corte de 0,50 ponto percentual na taxa de juros do banco central dos Estados Unidos no mês passado foi um reconhecimento de que a taxa básica estava "fora de sincronia" com a situação da economia, mas não deve ser considerado como um sinal de que a batalha contra a inflação terminou, disse o presidente do Federal Reserve de Richmond, Thomas Barkin, nesta quarta-feira.

Com a queda da inflação e o desemprego em torno de o que é considerado sua taxa sustentável de longo prazo, "o número que agora parecia fora de sincronia era a taxa básica do Fed, que não precisa mais ser tão restritiva, dado o progresso que foi feito", disse Barkin em comentários em uma conferência econômica da Universidade da Carolina do Norte.

As projeções de mais 0,50 ponto percentual de cortes do Fed até o final do ano "aliviam um pouco a tensão", disse ele.

Barkin disse que continua cauteloso em relação à inflação em meio à continuidade do forte crescimento econômico e disse achar que há condições em que o mercado de trabalho pode ficar mais apertado, em vez de mais fraco, nos próximos meses.

Barkin afirmou que, embora alguns aspectos da economia façam parecer que a "desinflação" continuará, "continua difícil dizer que a batalha contra a inflação já foi vencida".

Embora grande parte da discussão do Fed tenha sido sobre como evitar que a atual taxa de desemprego de 4,2% aumente ainda mais, Barkin argumentou que, se a economia continuar a crescer e a demanda aumentar, "os empregadores que estiverem com pouca mão de obra poderão muito bem se deparar com a falta" de trabalhadores e precisar contratar.

"Ao decidirmos com que rapidez e até onde ir durante esse ciclo de redução de juros, precisaremos estar atentos e aprender à medida que avançamos", disse ele.