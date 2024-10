Irã inicia ataques com mísseis a Israel; sirenes ecoam em todo o país e Teerã reivindica ofensiva

O exército israelense anunciou na noite desta terça-feira (1º) que mísseis haviam sido disparados do Irã contra Israel. As sirenes de alerta soaram em todo o país, sendo que os militares israelenses já haviam convocado a população israelense a "se preparar para um possível ataque iraniano em grande escala".

O Irã lançou um ataque maciço de mísseis balísticos contra Israel na terça-feira. As sirenes soaram e os mísseis foram interceptados, principalmente nos céus de Jerusalém.

A mídia israelense informou que cerca de cem mísseis foram disparados contra o Estado judeu, enquanto a televisão estatal iraniana reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

A embaixada dos EUA em Israel ordenou que seus funcionários e suas famílias se mudassem para abrigos, de acordo com um comunicado.

EUA alertaram sobre ataque

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, e seu colega norte-americano, Lloyd Austin, discutiram mais cedo nesta terça-feira (1°) a ameaça "iminente" de um ataque iraniano a Israel, informou o Ministério da Defesa israelense em um comunicado.

"O ministro israelense e o secretário de Estado norte-americano discutiram a ameaça iminente de um ataque de mísseis iranianos contra Israel e a prontidão operacional de Israel para defender seus cidadãos e recursos militares, bem como a posição das forças dos EUA na região", acrescentou o ministério.

"Os Estados Unidos têm indícios de que o Irã está se preparando para lançar um ataque iminente com mísseis balísticos" contra Israel, disse à AFP uma autoridade sênior dos EUA sob condição de anonimato.

"Apoiamos ativamente os preparativos de defesa de Israel", disse ele, acrescentando que 'um ataque militar direto do Irã contra Israel teria sérias consequências' para a República Islâmica.

"Há pouco tempo, nossos parceiros nos Estados Unidos nos informaram que haviam detectado os preparativos do Irã para disparar mísseis contra o Estado de Israel", disse o Contra-Almirante Daniel Hagari, porta-voz do exército israelense, em uma mensagem televisionada para os israelenses na véspera do início do Rosh Hashana, o feriado do Ano Novo judaico.

Israel diz estar pronto para se defender

Israel disse também nesta terça-feira que estava pronto para se defender depois que os Estados Unidos alertaram sobre o ataque "iminente" de mísseis balísticos do Irã contra seu principal aliado.

Essa nova escalada ocorreu quando o exército israelense anunciou ataques terrestres de suas tropas contra o Hezbollah no sul do Líbano e a mobilização de forças adicionais contra o movimento libanês, um aliado do Irã, inimigo declarado de Israel.

Após o golpe devastador desferido contra o Hezbollah, com a morte de seu líder Hassan Nasrallah, morto na sexta-feira em um ataque israelense perto de Beirute, Israel advertiu que a guerra contra o movimento apoiado pelo Irã ainda não havia terminado.

O aiatolá Ali Khamenei, líder supremo da República Islâmica do Irã, disse que a morte de Nasrallah "não seria em vão" e o primeiro vice-presidente Mohammad Reza Aref advertiu que isso levaria à "destruição" de Israel.

Retaliação

Teerã, que enfrenta crescentes desafios econômicos em decorrência das sanções internacionais, havia demonstrado anteriormente certo grau de contenção diante do conflito em Gaza, que coloca Israel contra outro movimento apoiado pelo Irã, o Hamas.

Na noite de 13 para 14 de abril, em retaliação a um ataque mortal atribuído a Israel contra o consulado iraniano em Damasco, que matou vários membros da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica do Irã, Teerã disparou cerca de 350 drones explosivos e mísseis contra Israel. A maioria deles foi interceptada por Israel, com a ajuda de países estrangeiros, principalmente os Estados Unidos. Uma menina beduína foi ferida em Israel como resultado desse ataque.

"Não há lugar no Oriente Médio que não possa ser alcançado por Israel", advertiu o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no dia seguinte, em uma declaração em vídeo publicada em inglês, alertando o povo iraniano em uma crítica às autoridades de Teerã.

Turquia fortalecida diante do Irã

Crítica ferrenha das operações israelenses em Gaza, a Turquia sunita tem se mantido muito comedida desde o início dos ataques israelenses no Líbano contra o Hezbollah xiita e a morte de seu número 1, Hassan Nasrallah.

Para os analistas entrevistados pela AFP, essa contenção incomum revela, por trás da cautela, uma discreta satisfação em ver Teerã e seus auxiliares enfraquecidos na região.

O presidente Recep Tayyip Erdogan, que está preocupado com o fato de que "o Líbano e o povo libanês têm sido alvo da política de genocídio, ocupação e invasão de Israel desde 7 de outubro", data do ataque do Hamas ao sul de Israel, não disse uma palavra sobre as perdas do Hezbollah.

Somente o ministro das Relações Exteriores, Hakan Fidan, revelando que havia se encontrado com Nasrallah logo após o início da guerra em Gaza, falou de "uma figura importante para a região, especialmente para o Líbano, cujo vazio será difícil de preencher".

Ancara não se esqueceu do papel desempenhado pela milícia xiita libanesa e pelo Irã na salvação do regime sírio de Bashar al-Assad, nem do caos que essa guerra criou à sua porta, enviando milhões de refugiados para suas costas.

Essa seria até mesmo a razão pela qual o presidente Erdogan está tentando renovar os laços com Bashar al-Assad. "A Turquia e o Hezbollah não estão de acordo regionalmente, especialmente na Síria, onde o Hezbollah apoiou o regime e foi cúmplice dos crimes de guerra de Assad", aponta Özgür Ünlühisarcikli, do German Marshall Fund.

"Mesmo que as opiniões estejam divididas na Turquia, as perdas do Hezbollah são claramente menos preocupantes do que as do Hamas", porque a maioria dos palestinos é formada por muçulmanos sunitas como Erdogan.

(Com AFP)