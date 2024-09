Genoa enfrentará Juve de portões fechados após briga

SÃO PAULO, 27 SET (ANSA) - A partida entre Genoa e Juventus pela sexta rodada da Série A da Itália, neste sábado (28), será realizada com portões fechados no Estádio Luigi Ferrari devido às brigas de torcidas antes do clássico entre o clube rossoblù e a rival Sampdoria na última quarta-feira (25).

A punição foi anunciada nesta sexta (27) pelo comando da Província de Gênova, órgão subordinado ao Ministério do Interior e responsável por questões de segurança pública.

Já a Sampdoria jogará sem público na partida da próxima sexta (4) contra a Juve Stabia pela Série B.

Além disso, torcedores dos dois clubes genoveses foram proibidos de viajar para os próximos três jogos de cada um fora de casa: Atalanta (5/10), Lazio (27/10) e Parma (4/11), no caso do Genoa, e Modena (29/9), Cesena (19/10) e Cittadella (29/10), no caso da Sampdoria.

Os rivais não se enfrentavam desde abril de 2022 e voltaram a ficar frente a frente em duelo pela Copa da Itália, no Luigi Ferraris. Na ocasião, o jogo terminou empatado por 1 a 1, mas a Sampdoria eliminou o Genoa nos pênaltis e avançou para as oitavas de final. (ANSA).

