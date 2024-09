Ibovespa patina apesar de IPCA-15 abaixo do esperado

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa tinha variação modesta nesta quarta-feira, apoiado pelo avanço nos papéis de Vale e Petrobras na sessão, enquanto agentes financeiros avaliam a desaceleração da alta do IPCA-15 em setembro.

Por volta das 11h25, o Ibovespa tinha variação negativa de 0,09%, a 132.022,26 pontos. Na máxima até o momento, chegou a 132.981,78 pontos. O volume financeiro somava 4,02 bilhões de reais.

O IPCA-15 marcou alta de 0,13% em setembro, contra 0,19% em agosto, segundo o IBGE, bem abaixo da expectativa de avanço de 0,30%, segundo pesquisa da Reuters. Em 12 meses, o IPCA-15 atingiu alta de 4,12%, após subir 4,35% no mês anterior.

A economista Luciana Rabelo, do Itaú Unibanco, observou que parte da surpresa baixista pode ser atribuída à volatilidade de itens específicos, como cinema e seguro de veículos.

"Por outro lado, os serviços ligados a mão de obra e alimentação fora do domicílio seguem comportados, a despeito do mercado de trabalho apertado", afirmou Rabelo em nota a clientes.

Os dados de inflação, apesar de terem refletido na curva de juros, não têm se refletido na performance do Ibovespa, segundo análise de Bruno Benassi, da corretora Monte Bravo.

"O bom IPCA-15 que saiu não está tendo o impacto que a gente esperava, ou o que é o normal de acontecer", afirmou.

No exterior, Wall Street operava sem viés único, enquanto o rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro norte-americano marcava 3,7773%, de 3,736% na véspera.

DESTAQUES

- VALE ON subia 0,65%, em dia de alta dos futuros do minério de ferro na China, que ainda reagiam ao amplo pacote chinês de estímulos econômicos anunciado na véspera. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações do dia com alta de 4,19%, a 709 iuans (101,02 dólares) a tonelada.

- PETROBRAS ON avançava 1,01% e PETROBRAS PN tinha acréscimo de 1,31%, apesar do movimento de baixa dos preços do petróleo no exterior. Analistas do JP Morgan elevaram nesta quarta as ações da estatal para overweight, ante neutro, e subiram o preço-alvo das ações ON de 43 para 49 reais, e PN de 40,50 para 46,50.

- ITAÚ UNIBANCO PN subia 0,78%, em dia sem direção comum no setor, com BANCO DO BRASIL ON operando próximo da estabilidade, enquanto SANTANDER BRASIL UNIT tinha queda de 0,17% e BRADESCO PN valorizava-se 0,21%.

- EMBRAER ON tinha alta de 0,94%. A companhia afirmou que a África do Sul avançou nas negociações para uma possível compra do cargueiro C-390 Millennium. A empresa expressou otimismo quanto à concretização de uma venda da aeronave ao país, uma vez que as autoridades sul-africanas disseram que estão avançando nas "etapas para a seleção da tão necessária" aeronave para sua Força de Defesa Nacional.