Boticário capacita mulheres em vulnerabilidade social na área de beleza

Um curso de maquiagem mudou a vida de Mariana Gomiela, 24 anos, há dois anos. Com duas filhas pequenas e sem vaga na creche para ambas, ela dividia seu tempo entre os cuidados com as crianças e a casa, enquanto o marido trabalhava fora para sustentar os quatro. A vida tomou outro rumo quando participou do programa Empreendedoras da Beleza, oferecido pelo Grupo Boticário.

O que aconteceu

Nova carreira. Ao ver a abertura de vagas para um programa do Grupo Boticário, ela resolveu se inscrever para buscar uma nova oportunidade profissional: ser maquiadora.

Mercado de beleza. O programa Empreendedoras da Beleza é direcionado à capacitação profissional gratuita para mulheres em situação de vulnerabilidade social que buscam sua autonomia financeira por meio de novas oportunidades no mercado da beleza.

Cursos técnicos e de negócio. Desde 2021, ano de sua criação, o projeto formou mais de 58 mil mulheres em todo o país. O programa oferece cursos técnicos nas áreas de beleza e empreendedorismo, permitindo que os participantes escolham mais de uma trilha de formação simultaneamente.

Vendas e conteúdo digital. Entre os cursos disponíveis estão: maquiagem básica e avançada, unhas, alongamento de unhas, penteados, vendas, criação de conteúdo digital, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e empoderamento feminino.

Mariana, que mora em São José de Pinhais (PR), diz que fez cinco cursos do programa: maquiagem, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, vendas e manicure.

Fiz primeiro os cursos online, depois surgiu uma oportunidade presencial e, no último dia de aula, ganhei um kit de maquiagem para começar o meu negócio. Criei um perfil no Instagram, comecei a fazer vídeos e postar produzindo minhas irmãs e amigas. Com isso, comecei a ganhar clientela e empreender.

Mariana Gomiela, maquiadora

Maquiadora e professora. Atualmente Mariana faz atendimentos domiciliares, mantém parceria com salões de beleza da cidade e é uma das professoras do programa Empreendedoras da Beleza.

Provedora da família. Por mês, ela tem uma renda média de R$ 5 mil. "Hoje eu sou a principal fonte de renda da família", diz a empresária que é MEI (Micro Empreendedora Individual).

Programa está com inscrições abertas para novos cursos

O 7º ciclo do programa Empreendedoras da Beleza está com as inscrições abertas até o dia 30 de novembro. São 100 mil vagas em diferentes cursos. O cadastro pode ser feito no link.

Está em nosso DNA contribuir ativamente para a redução da desigualdade social da população brasileira. Acreditamos que isso pode ser feito por meio do empreendedorismo e da capacitação profissional, pois buscamos gerar oportunidades de transformar vidas por meio da beleza, contribuindo também para a inclusão e equidade de gênero na sociedade.

Luis Meyer, diretor de ESG do Grupo Boticário

Vídeos básicos e profissionais. O programa possui dois formatos: online e presencial. O primeiro abrange todo o Brasil e procura capacitar e gerar renda para mulheres, permitindo o acesso a conteúdo profissional por meio de vídeos práticos e desafios que reforçam o aprendizado.

Formação profissional. No presencial, a metodologia é focada em maquiagem e empreendedorismo, proporcionando um aprofundamento específico para quem deseja atuar no mercado de forma profissional desde o primeiro dia de formação.

Na conclusão, todos os cursos dão certificado. "Os certificados levam não só o nome do Grupo Boticário, mas também das instituições e profissionais parceiros", explica Meyer.

Trabalho pós-curso. Dentro da trilha de empreendedorismo, há conteúdo que oferece suporte para que as participantes se preparem para o mercado de trabalho e/ou abram seus próprios negócios. "No curso ensinamos educação financeira, justamente para ajudar e direcionar essas mulheres a pensarem no negócio de maneira estratégica e completa para além do período de curso, considerando possibilidades de expansão e crescimento", pontua Meyer.

Parcerias

Grupo Boticário conta com parcerias no programa. A parceria atual é com KondZilla, que começou no 6° ciclo do projeto, em março de 2024. A proposta é ajudar na aproximação, identificação e maior conexão com o público-alvo do programa, que são mulheres (cis e trans) em situação de vulnerabilidade social.

Trilha foi desenvolvida pelo Kondzilla. O curso CRIA, desenvolvido pelo Grupo Boticário e roteirizado pelo Instituto Kondzilla, oferece conteúdos que capacitam as alunas a se tornarem influenciadoras de suas próprias marcas. Elas têm acesso a materiais e treinamentos que promovem o desenvolvimento de sua identidade de marca e a criação de conteúdo, permitindo que liderem suas próprias iniciativas, assumam papéis de liderança e alcancem a liberdade financeira.

Outros parceiros. Além do Instituto Kondzilla, já participaram da ação: Escola Madre, Escola Conquer, Negra BA e Gue Oliveira.

"A parceria com KondZilla foi projetada para criar identificação e maior conexão com o público-alvo, composto por mulheres, cis e trans, em situação de vulnerabilidade social, com o intuito de transformar vidas por meio da beleza e promover o empoderamento feminino," avalia Meyer.

Mãe solo, ela conseguiu renda após o curso

Drika Oliveira, maquiadora Imagem: Arquivo Pessoal

Drika Oliveira, 22, participou do projeto este ano para empreender e garantir o sustento da sua filha Serena, 2. Viúva, desempregada e sem uma rede de apoio para ajudar a cuidar da pequena, ela viu no empreendedorismo a melhor forma de ter uma renda mensal. Atualmente ela é uma das professoras do projeto e faz maquiagem em domicílio e em um salão parceiro.

Vi a oportunidade e agarrei. Antes eu não tinha profissão, não tinha perspectiva. Após o curso, mudei muito a minha vida e consigo manter minha filha e eu.

Drika Oliveira, maquiadora

Drika, que também é MEI, ressalta a importância do projeto para incentivar o empreendedorismo feminino. "Acho importante grandes empresas abrirem estas oportunidades para as mulheres empreenderem ou garantirem uma nova profissão."