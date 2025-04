Tensões entre Índia e Paquistão aumentam após ataque em área turística da Caxemira

O Paquistão anunciou medidas diplomáticas de retaliação contra a Índia nesta quinta-feira(24), em resposta às ações do vizinho após um ataque contra turistas na Caxemira, pelo qual Nova Délhi culpa Islamabad.

Essa escalada brusca é o capítulo mais recente de um impasse entre as duas potências nucleares desde o ataque de terça-feira na região em disputa, que deixou 26 mortos.

"Qualquer ameaça à soberania do Paquistão e à segurança de seu povo será enfrentada com medidas rígidas de reciprocidade", alertou o gabinete do primeiro-ministro paquistanês Shehbaz Sharif em um comunicado após uma reunião do Comitê de Segurança Nacional.

Além disso, o governo paquistanês anunciou a suspensão de "todos os vistos emitidos para cidadãos indianos e o cancelamento deles com efeito imediato, exceto aqueles emitidos para peregrinos religiosos sikh".

"Cidadãos indianos atualmente no Paquistão têm 48 horas para deixar o país", disse o comunicado do governo, acrescentando que a principal passagem de fronteira está fechada em ambas as direções.

Na terça-feira, homens armados abriram fogo contra turistas em Pahalgam, em um ataque que não foi oficialmente reivindicado.

A chancelaria indiana acusou o Paquistão de "apoiar o terrorismo transfronteiriço", mas o país alega que a Índia o acusa "sem provas".

O ataque ocorreu em um destino turístico popular a cerca de 90 quilômetros de Srinagar, na Caxemira, região de maioria muçulmana dividida entre a Índia e o Paquistão desde a independência do Reino Unido em 1947.

A Índia anunciou na quarta-feira o bloqueio de um tratado de compartilhamento de água entre os dois países, o fechamento do principal posto de fronteira terrestre entre os dois vizinhos e a redução de sua equipe diplomática.

O chanceler do Paquistão, Ishaq Dar, respondeu nesta quinta-feira anunciando que citará o Alto Comissariado da Índia em Islamabad.

Além disso, "o espaço aéreo paquistanês será fechado com efeito imediato para todas as companhias aéreas de propriedade ou operadas pela Índia", acrescentou.

O ministro da Defesa paquistanês Khawaja Asif declarou que "a Índia está travando uma guerra de baixa intensidade".

"Se a situação escalar, estamos preparados. Para proteger nossa terra, não cederemos a nenhuma pressão internacional", declarou o ministro em entrevista coletiva.

