Lula cancela agenda com Boulos no sábado e alega posse no México na terça

Do UOL, em São Paulo e em Brasília

O presidente Lula (PT) cancelou sua participação nos dois atos da campanha de Guilherme Boulos (PSOL) e em um tour eleitoral pela Grande São Paulo previstos para o próximo fim de semana.

O que aconteceu

A justificativa oficial é uma viagem no domingo para participar da posse presidencial no México na terça (1º de outubro). Claudia Sheinbaum será empossada com participação de outros chefes de Estado. Nesta semana, Lula está em Nova York para a Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas).

O UOL apurou que o cancelamento da agenda com Boulos também tem o objetivo de evitar ciúmes de outros candidatos de esquerda pelo país. Lula tem ido a poucos atos de campanha, focando em São Paulo e Fortaleza, maior cidade em que o PT tem candidato próprio. Isso tem gerado reclamações e ciúmes entre petistas e base, que queriam o presidente em suas campanhas.

A presença de Lula na capital paulista já havia sido confirmada por Boulos. O presidente participaria de duas caminhadas na cidade, uma na zona sul e outra na região leste, no sábado (28).

Também estava previsto que Lula visitasse o ABC paulista, seu reduto eleitoral, neste final de semana. O plano era que ele fosse mais uma vez a São Bernardo do Campo, onde participou da convenção de Luiz Fernando (PT), e a Diadema, pela reeleição de José Filippi (PT). Essas agendas também foram canceladas.

Lula é esperado novamente na campanha de São Paulo na véspera do primeiro turno, em 5 de outubro. O presidente deverá transferir os últimos atos para São Paulo e São Bernardo do Campo, onde tem registro eleitoral. Ele e Boulos devem fazer uma caminhada no centro da capital.

Ciúmes e rusgas

Lula e o PT já deixaram claro que a eleição em São Paulo é prioridade. O partido vê a capital paulista como um termômetro central para a força de Lula tanto para as eleições de 2026 quanto para os próximos dois anos.

Além de São Paulo, Lula só participou da convenção eleitoral em Fortaleza e São Bernardo do Campo. Membros do partido dizem que a presença de Lula poderia ser determinante em outras cidades, como Porto Alegre e Teresina, onde o partido deve ir ao segundo turno, segundo pesquisas eleitorais.

Lula tem tentado acalmar os ânimos, gravando vídeos e tirando fotos com candidatos. Ele já fez duas longas sessões com presença de aliados em Brasília, e o material tem sido amplamente usado pelo país.

Presença de Lula na campanha

Boulos tenta colar sua imagem à do presidente para atrair voto do eleitor mais pobre. O candidato psolista tem 20% das intenções de voto desse grupo, enquanto Ricardo Nunes (MDB) lidera nesse eleitorado, com 31%, segundo o último Datafolha, divulgado em 19 de setembro.

Presença de Lula também ajuda a reforçar polarização que campanha tenta explorar. Interlocutores afirmam que a candidatura de Boulos irá se mostrar como a alternativa possível para barrar o avanço do bolsonarismo na cidade. O psolista tem afirmado que Nunes e Pablo Marçal (PRTB) são "as duas faces do bolsonarismo".

Boulos lidera as intenções de voto entre quem votou em Lula em 2022. Segundo o último Datafolha, 48% dos lulistas disseram que vão votar em Boulos. Aliados do psolista avaliam que o índice é baixo e há margem para crescimento. Nunes tem 18% desse eleitorado.