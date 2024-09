Hezbollah diz ter bombardeado três alvos no norte de Israel

O Hezbollah lançou foguetes nesta segunda-feira (23) contra três alvos no norte de Israel, depois que o Exército israelense anunciou ter bombardeado 300 alvos do movimento islamista pró-iraniano no Líbano.

"Em resposta aos ataques do inimigo israelense que atingiram as regiões do sul e do [vale] do Bekaa", os combatentes do Hezbollah "bombardearam duas posições militares israelenses. assim como os complexos da indústria militar Rafael", ao norte da cidade de Haifa, indicou o grupo em um comunicado.

aya/ser/avl-bc/es/dd

© Agence France-Presse