Análise: Datafolha mostra Lula competitivo mesmo com queda de popularidade

Apesar da queda de popularidade do presidente Lula neste início de ano, os números da pesquisa Datafolha mostram que o político ainda segue competitivo em busca da reeleição em 2026, analisou a professora da ESPM Denilde Holzhacker, no UOL News deste sábado (5).

É um resultado relativamente positivo para o governo e para o próprio Lula, mostra que ele ainda é muito competitivo, apesar da queda de popularidade, os dados do Datafolha foram positivos nesse sentido, porque houve um estancamento dos índices negativos do presidente e do governo.

Então mostra que é possível que o governo consiga mudar a posição e ganhar novamente força, depende obviamente das políticas, de passar o que se entende como políticas mais voltadas para o crescimento econômico, para aumento da renda e ganhar novamente setores que eram antes tradicionais, mas esses dados mostram também que a direita é que tem um problema.

Denilde Holzhacker

A professora ressaltou que Jair Bolsonaro também ainda é muito competitivo, mas segue inelegível para as próximas eleições presidenciais.

O Bolsonaro ainda muito competitivo, mas ele está inelegível. E os nomes ligados ao bolsonarismo não têm tanta atração nesse momento. Então, as expectativas para o lado da direita é que mostram que existe uma necessidade de construir uma candidatura alternativa com relação a se mantendo todo o processo com relação ao Bolsonaro.

Então, para o governo é positivo, mas também cauteloso, porque exige que o governo faça melhor a comunicação, melhor resultados para que o Lula de fato se consolide.

Denilde Holzhacker

