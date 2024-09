Chacina no RS: Dupla invade imóvel e mata 4 pessoas em tiroteio

Do UOL, em São Paulo

Dupla é suspeita de invadir um apartamento e matar quatro pessoas em tiroteio na manhã desta sexta-feira (20) em Santa Rosa (RS), a 491 km de Porto Alegre.

O que aconteceu

Foram identificadas três das quatro vítimas da chacina: Guilherme Rugine, 21, Samuel dos Santos da Silva, 18, e Milene Gomes da Silva, 26. Segundo a PM, as vítimas tinham antecedentes criminais por tráfico de drogas.

Suspeitos feridos estão sob custódia da Brigada Militar. Encontrados pelos policiais militares nas imediações do local do crime, eles foram encaminhados para atendimento médico.

Armas e drogas foram encontradas no local do crime. Segundo a PM, também foram encontradas cápsulas espalhadas pelo chão. O imóvel onde ocorreu a chacina havia sido alugado por aplicativo para uma festa um dia antes do tiroteio.

Guilherme Rugine, 21, Samuel dos Santos da Silva, 18, mortos em chacina no RS Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Não se sabe qual foi a motivação da chacina. Suspeita inicial é de que crime teria ligaçã o com o tráfico de drogas. Segundo a PM, a dupla é suspeita de ter arrombado a porta do imóvel para cometer o crime, e que um confronto ocorreu após invasão, já que as vítimas também estariam armadas.

PM isolou o local. A Polícia Civil e a perícia foram acionadas.