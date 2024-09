Ibovespa abre pressionado por commodities à espera do Fed

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abria em queda nesta quarta-feira, pressionado particularmente pelo declínio do minério de ferro e do petróleo no exterior, enquanto as atenções se voltam para os Estados Unidos, onde o Federal Reserve deve anunciar à tarde um ansiosamente esperado corte na taxa de juros.

Às 10:07, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,07%, a 134.867,72 pontos, em sessão ainda marcada por vencimento de opções sobre o índice.

O contrato futuro do Ibovespa que expira em 16 de outubro, mais curto, caía 0,81%.

(Por Paula Arend Laier)